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Полузащитник Шахтера встретился с болельщиками на НСК в клубном фан-шопе

Премьер-лига
(1 голосов)

Мероприятие состоялось 13 октября

Полузащитник Шахтера встретился с болельщиками на НСК в клубном фан-шопе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В среду, 13 октября в FC Shakhtar Store на НСК "Олимпийский" состоялась автограф-сессия с Маркосом Антонио.

Полузащитник "Шахтера" приехал на встречу с болельщиками вечером после тренировки. Все посетители клубного магазина могли взять автограф у Маркоса и сфотографироваться – не только с ним, но и с Суперкубком Украины, который "горняки" завоевали уже в 9-й раз в своей истории.

"Очень приятно быть здесь, рядом с нашими болельщиками, иметь возможность пообщаться с ними. Из интересного могу отметить, что сегодня было много необычных для меня украинских имен, какие-то мне не сразу удавалось написать.

Нескольким детям пообещал, что после игр смогу подарить им футболки. Побольше бы таких встреч! Думаю, в следующий раз на такое мероприятие придет еще больше людей", сказал после автограф-сессии Маркос Антонио.

На мероприятии побывало около 100 болельщиков. Некоторые из них уже пришли со своей клубной атрибутикой, а кто-то решил приобрести фирменный шарф или что-то другое из вещей непосредственно в FC Shakhtar Store, который совсем недавно открылся на "Олимпийском".

"Я сам из Луганска, болею за "Шахтер" с 2011 года. У нас в городе было открыто два фан-клуба, это близкая для нас команда. Желаю клубу в первую очередь, чтобы он вернулся в Донецк, а победы всегда придут", - говорит один из болельщиков Сергей Борисенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
14.10.2021 в 16:36
Бедные дети...
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.10.2021 в 15:58
в Киеве 13 числа только зафиксированных заболевших Ковидом около 1000, умерло 14 человек. А ШД устраивает массовые мероприятия в своих магазинах. может ШД это устраивает?
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+1
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
14.10.2021 в 15:43
Дякую менеджменту Шахтаря, що дозволяють киянам поближче спiлкуватись з гравцями! I дуже приємно спостерiгати як вiд цього пiдгорає в кукуєвцiв
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0
-1
Only DK (Kyiv)
14.10.2021 в 15:00
Сводили деток показать обезьянок в зоопарке
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+2
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
14.10.2021 в 15:48
Ты на себя в зеркало глянь петух безмозглый.
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+2
-2
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djeff2015 (Запорожье)
14.10.2021 в 16:30
а чем ты у..е...б..а...н лучше обезьян? ты вообще кто? он добился в жизни чего то , он человек, а ты кто? ч...м...о диванное. ..к тому же пи...з...д...л...я.вое.
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0
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Соколов (Никополь)
14.10.2021 в 14:52
Отравили Киев своей ржавчиной. Ваше место там где вы зарегистрированы.
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Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 13:54
Когда уже выгонят Кротов с Киева?
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