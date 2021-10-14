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Де Пена: Зауважал Гармаша еще больше, после того как увидел его на позиции форварда

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис является универсальным игроком

Де Пена: Зауважал Гармаша еще больше, после того как увидел его на позиции форварда

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена рассказал, как отнесся к тому, что Мирча Луческу переквалифицировал Дениса Гармаша в нападающего.

"Гармаш ‒ универсальный футболист, который может играть на разных позициях. Здорово иметь в команде такого универсала. На позиции форварда он уже забил три гола и отдал одну или две голевые передачи.

Это не его родная позиция, но он показывает, что может играть как нападающий. Он мне нравится как игрок, а после того, как я увидел его на позиции форварда, зауважал еще больше", - сказал Де Пена.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
FanDay

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