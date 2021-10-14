Остап Маркевич: Настраиваемся на Металлист 1925 по-боевому

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мыслями накануне матча против "Металлиста 1925" в 11-м туре УПЛ.

- Настроение хорошее, положительное, боевое. Все понимаем в какой ситуации мы оказались и ребята и тренерский штаб. Конечно мы прилагаем много усилий, чтобы исправить положение за счет тренировочного процесса и психологической подготовки. Настроение нормальное.

- "Металлист 1925" для вас серьезный соперник?

- Неоднократно говорил, что Премьер-Лига ежегодно прибавляет в уровне участвующих команд. По сравнению с тем, что было три года назад это совсем другой чемпионат. Эта тенденция радует. Не так просто сейчас одерживать победы и нет ни одной команды где можно было позволить себе расслабленность.

- Какого развития событий ожидаете?

- Трудно что-то перевидеть и сделать прогноз. Это команда хорошего уровня и демонстрирует хороший футбол. Поэтому мы настраиваемся по-боевому. Будем анализировать данные и решать как нам действовать.

- Не поможет команде Сергей Чоботенко. Есть еще потери?

- На данный момент все здоровы. Ждем еще группу футболистов, которые играли за сборную Украины U-19. Думаю завтра они будут с нами.

- Шесть человек это много. Их отсутствие не сказалось на подготовке?

- Можно было бы говорить, что это проблема, если бы они были в отпуске. Но они были в игровом цикле и встречались с хорошими соперниками, - сказал Маркевич.

Напомним, матч "Мариуполь" - Металлист 1925" состоится в субботу, 16 октября. Начало - в 14:00.