Костышин: Сразу после отставки в Колосе приехали родители, чтобы я не наделал глупостей

Уже бывший главный тренер " Колоса " Руслан Костышин в интервью "Вацко Light" рассказал об отставке с поста наставника команды из Ковалевки.

"7 с половиной лет, никуда от этого не денешься. Тяжело передать словами, что это такое. Был ребенок — и не стало ребенка. Что-то похожее. Я приехал домой, сел и смотрел в одну точку. Ничего меня не интересовало.

Сразу приехали родители, чтобы я не наделал глупостей, не полез в бутылку или еще что-то. Начали отвлекать. А через пару дней был день рождения Дениса. Приехали родные, хотели быстро вытянуть меня из депрессии.

Разговаривал с отцом, ведь у него была похожая ситуация. В советские времена он лет 30 отработал прорабом, но тоже был вынужден уйти с работы во времена, когда на стройке не платили. Он сказал, что стройка снилась ему месяц, и мне каждый день будут сниться футбол и тренировки. До сих пор мне снятся тренировки, футболисты, которые сейчас в команде и которые ушли. Прошел ровно месяц с тех событий (на момент записи видео — прим.), футбол мне не снился только дней пять", — сказал Костышин.