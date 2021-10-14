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Костышин: Сразу после отставки в Колосе приехали родители, чтобы я не наделал глупостей

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер очень сильно переживал свою отставку

Костышин: Сразу после отставки в Колосе приехали родители, чтобы я не наделал глупостей

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в интервью "Вацко Light" рассказал об отставке с поста наставника команды из Ковалевки.

"7 с половиной лет, никуда от этого не денешься. Тяжело передать словами, что это такое. Был ребенок — и не стало ребенка. Что-то похожее. Я приехал домой, сел и смотрел в одну точку. Ничего меня не интересовало.

Сразу приехали родители, чтобы я не наделал глупостей, не полез в бутылку или еще что-то. Начали отвлекать. А через пару дней был день рождения Дениса. Приехали родные, хотели быстро вытянуть меня из депрессии.

Разговаривал с отцом, ведь у него была похожая ситуация. В советские времена он лет 30 отработал прорабом, но тоже был вынужден уйти с работы во времена, когда на стройке не платили. Он сказал, что стройка снилась ему месяц, и мне каждый день будут сниться футбол и тренировки. До сих пор мне снятся тренировки, футболисты, которые сейчас в команде и которые ушли. Прошел ровно месяц с тех событий (на момент записи видео — прим.), футбол мне не снился только дней пять", — сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 19:01
Хорошо что сняли.Колос смотрелся аматорами в эврокубках.Костицин тренер 2-й лиги Украины.Ему делать нечего в УПЛ.Что не сел на бутылку-молодец.Найдет себя вне футбола.Удачи Сыну может будет футболистом!
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