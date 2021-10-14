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Днепр-1 интересовался 18-летним форвардом Куритибы
Однако парень предпочел подписать новый контракт со своим нынешним клубом
Фото: Coritiba
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По информации источника, в конце сентября украинский клуб делал предложение по игроку, которое, впрочем, было отклонено. Также парнем интересовался и "Фламенго".
В итоге, Луизао достиг нового соглашения с клубом и вскоре подпишет новый контракт до октября 2024-го года.
Отмечается, что Клаусула для бразильских клубов составит 500 тысяч евро.
Луизао пока что сыграл только один матч за первую команду "Куритибы", однако в составе U-20 стал чемпионом Бразилии и лучшим бомбардиром турнира.
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