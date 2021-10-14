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Днепр-1 интересовался 18-летним форвардом Куритибы

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Однако парень предпочел подписать новый контракт со своим нынешним клубом

Днепр-1 интересовался 18-летним форвардом Куритибы

Фото: Coritiba

Новина українською

"Днепр-1" проявлял интерес к 18-летнему форварду "Куритибы" Луизао, сообщает Globo.

По информации источника, в конце сентября украинский клуб делал предложение по игроку, которое, впрочем, было отклонено. Также парнем интересовался и "Фламенго".

В итоге, Луизао достиг нового соглашения с клубом и вскоре подпишет новый контракт до октября 2024-го года.

Отмечается, что Клаусула для бразильских клубов составит 500 тысяч евро.

Луизао пока что сыграл только один матч за первую команду "Куритибы", однако в составе U-20 стал чемпионом Бразилии и лучшим бомбардиром турнира.

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В статье: Куритиба СК Днепр-1
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Источник:
Globo Esporte

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Комментарии (4)
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Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 20:53
Снова и опять.Берут 18 летнего фрукта и потом ждут от него по 3 года «адаптации».Где Вагнер?Где Билл?Ставьте молодых с академии.Если брать то стоящего мастера,который усилит сразу команду.В этом и вся проблема укр.футбола.
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+1
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.10.2021 в 21:00
один клуб купил на базаре игроков на 40 млн. + новый тренерский штаб. Результат: Александрия и Шериф их шпокнул...
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+4
0
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Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 21:02
Поражение Кротов всегда хорошо.
+2
-1
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alex 66 (Кременчук)
14.10.2021 в 21:37
Рак..пшел на х...
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+2
0


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