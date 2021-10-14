Днепр-1 интересовался 18-летним форвардом Куритибы

" Днепр-1 " проявлял интерес к 18-летнему форварду "Куритибы" Луизао, сообщает Globo.

По информации источника, в конце сентября украинский клуб делал предложение по игроку, которое, впрочем, было отклонено. Также парнем интересовался и "Фламенго".

В итоге, Луизао достиг нового соглашения с клубом и вскоре подпишет новый контракт до октября 2024-го года.

Отмечается, что Клаусула для бразильских клубов составит 500 тысяч евро.

Луизао пока что сыграл только один матч за первую команду "Куритибы", однако в составе U-20 стал чемпионом Бразилии и лучшим бомбардиром турнира.