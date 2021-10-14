Металлист 1925 подписал защитника сборной Грузии

" Металлист 1925 " подписал контракт с защитником сборной Грузии, 29-летним Соломоном Кверквелией.

Условия контракта клуб не афиширует.

Основная позиция Соломона - центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 6-м номером.

Кверквелия начинал играть в футбол в Грузии, а на профессиональном уровне играл за "Рубин" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Локомотив" (Москва) и "Ротор" (Волгоград).

С 2014-го года является игроком национальной сборной Грузии, в общем провел 42 матча.