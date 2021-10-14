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Металлист 1925 подписал защитника сборной Грузии
Соломон Квирквелия - игрок Металлиста 1925
metalist1925.com
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Условия контракта клуб не афиширует.
Основная позиция Соломона - центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 6-м номером.
Кверквелия начинал играть в футбол в Грузии, а на профессиональном уровне играл за "Рубин" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Локомотив" (Москва) и "Ротор" (Волгоград).
С 2014-го года является игроком национальной сборной Грузии, в общем провел 42 матча.
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