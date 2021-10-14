  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 подписал защитника сборной Грузии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 подписал защитника сборной Грузии

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Соломон Квирквелия - игрок Металлиста 1925

Металлист 1925 подписал защитника сборной Грузии

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" подписал контракт с защитником сборной Грузии, 29-летним Соломоном Кверквелией.

Условия контракта клуб не афиширует.

Основная позиция Соломона - центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 6-м номером.

Кверквелия начинал играть в футбол в Грузии, а на профессиональном уровне играл за "Рубин" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Локомотив" (Москва) и "Ротор" (Волгоград).

С 2014-го года является игроком национальной сборной Грузии, в общем провел 42 матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Соломон Кверквелия Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
14.10.2021 в 20:39
согласен с Ракицким - наши опять на лавочке а потом не кому играть за СБУ и так Ротань угробил молодёжку одни кривоногие ворота попасть не могут и нет игрока с хорошим точным ударом как Алиев
Ответить
+1
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 20:49
+1
Ответить
0
-3
FRED73 (Харьков)
14.10.2021 в 21:37
Так пусть из Черноморца берут в СБУ там вроде легов нет. Одни наши. И результаты команды прям красота .
Ответить
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 20:28
зачем он нужен?лучше молодых украинских игроков выпускать,для опыта.
Ответить
0
-4
ukatan (Харьковская обл.)
14.10.2021 в 21:38
Если бы г-н Стороженко сказал тренеру Кривенцову: "мне все равно какое место вы займете, лишь бы в составе играли молодые украинские игроки, для опыта". Но он, редиска, требует результат! А молодых, для опыта, пусть "Шахтер" и "Динамо" в ЛЧ выпускают. Опыт молодежь получит неоценимый. Правда и кошелку полную...
Ответить
0
0
дЫркофан
14.10.2021 в 22:14
не суй своё .....куда не просят
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...