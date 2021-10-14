Львов подписал румынского центрбека

ФК "Львов" подписал контракт c 29-летним румынским защитником Михаем Лекой.

Контракт с центрбеком подписан по схеме 1+1.

Лека в течении карьеры поиграл за ряд клубов из Румынии и Молдовы. Последней командой Михая был румынский ФК "Аржеш" из второго дивизиона, который футболист покинул летом этого года.