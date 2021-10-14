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Львов подписал румынского центрбека

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Львов подписал румынского центрбека

pfclviv.com

Новина українською

ФК "Львов" подписал контракт c 29-летним румынским защитником Михаем Лекой.

Контракт с центрбеком подписан по схеме 1+1.

Лека в течении карьеры поиграл за ряд клубов из Румынии и Молдовы. Последней командой Михая был румынский ФК "Аржеш" из второго дивизиона, который футболист покинул летом этого года.

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В статье: ФК Львов Михай Лека
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 21:55
Львовский Криштиано Рональду.
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