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Львов подписал румынского центрбека
Усиление для львовян
pfclviv.com
Контракт с центрбеком подписан по схеме 1+1.
Лека в течении карьеры поиграл за ряд клубов из Румынии и Молдовы. Последней командой Михая был румынский ФК "Аржеш" из второго дивизиона, который футболист покинул летом этого года.
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Источник:Страница Львова в фейсбук
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
14.10.2021 в 21:55
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