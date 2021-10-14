Карас: Сборники Динамо говорили, что на Арене Львов поле тяжелое

Ассистент главного тренера " Динамо " Эмиль Карас рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу против ФК "Львов".

- Эмиль, в каком физическом состоянии вернулись в расположение клуба сборники, в каком балансе сейчас пребывает команда?

- Сейчас самый главный элемент для нас – это восстановление этих игроков, введение их в курс дела, чтобы они вернулись к клубным делам, к подготовке к матчу с очередным соперником. Сегодняшняя тренировка показала, что игроки в хорошем физическом состоянии, они показали хорошее движение, они полны мотивации, хотят доказывать, играть. Сегодняшнюю тренировку ребята, вернувшиеся из сборных, провели на высоком уровне.

- Как работала команда в отсутствие игроков национальных команд?

- Откровенно говоря, сложно было проводить полноценные тренировки в условиях, когда в нашем распоряжении оставалось 9-10 игроков. Мы привлекали несколько ребят из юношеской команды, но все равно в тренировках принимали участие 12, максимум 14 игроков. Но была и беговая работа, и работа с мячами.

Мистер сказал тем игрокам, которые были не в сборной, что это был хороший шанс для них проявить себя и, возможно, заслужить место в стартовом составе в следующем матче. Каждый должен взять для себя хорошее в этой ситуации, постараться доказать тренеру и себе, что он на данный момент может быть лучше тех игроков, которые находились в сборных.

- Вы уже анализировали игру ближайшего соперника? Чего ожидаете от матча со "Львовом"?

- Завтра Мистер покажет и расскажет, как команда должна будет действовать в субботу. Ранее не разбирали для команды игру соперника, потому что многих игроков не было. Теперь у нас есть два дня для того чтобы сконцентрироваться только на предстоящем матче со "Львовом".

Естественно, нас ждет сложная игра с организованной командой, которая будет настроена отобрать у нас очки. Это нормальное явление, каждый соперник настраивается и играет по-своему. Да, будет сложно вскрывать оборону этой команды, но мы должны быть готовы к любому сценарию, любому сопернику.

- Игроки сборной жаловались на тяжелое поле на "Арене Львов"… Это может стать еще одной сложностью в предстоящем матче?

- Да, ребята говорили, что поле тяжелое. Но футболисты киевского "Динамо" должны быть готовы к любому сопернику, в любых погодных условиях, на любом футбольном поле. Они должны адаптироваться к этой ситуации, демонстрировать хороший, результативный футбол и добыть победу. Это наша задача в каждой игре. Для этого мы и готовимся, тренируемся – чтобы выигрывать матчи.