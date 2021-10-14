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Коуч Миная - о поединке с Десной: Не проиграем борьбу – не проиграем матч

Премьер-лига
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Судя по всему, нас ожидает много борьбы в матче

Коуч Миная - о поединке с Десной: Не проиграем борьбу – не проиграем матч

Минай/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ с "Десной".

"Здесь хороший коллектив, и исполнители хорошие. Но надо им донести мое видение футбола, как я хочу. Думаю, они поймут. Они взрослые ребята. Есть молодежь, есть и ребята постарше, они поймут мои требования.

Посмотрим, как все будет с "Десной". Думаю, в матче на первый план выйдут бойцовские качества. Самое главное – не проиграть борьбу. Не проиграем борьбу – не проиграем матч", – сказал Леонов.

Напомним, что матч "Минай" – "Десна" состоится в воскресенье, 17 октября, и начнется в 14:00.

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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