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Голкипер Колоса начал тренировки по индивидуальной программе
Волынец продолжает восстанавливаться после травмы
Фото: ФК Колос
Голкипер "Колоса" Евгений Волынец приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний футболист не играл с августа из-за травмы плеча.
Отмечается, что индивидуально продолжают заниматься Николай Золотов и Тарас Сакив.
Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков. В субботу, 16 октября ковалевцы сыграют против "Днепра-1".
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Источник:ФК Колос
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