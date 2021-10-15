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Голкипер Колоса начал тренировки по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Волынец продолжает восстанавливаться после травмы

Голкипер Колоса начал тренировки по индивидуальной программе

Фото: ФК Колос

Новина українською

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний футболист не играл с августа из-за травмы плеча.

Отмечается, что индивидуально продолжают заниматься Николай Золотов и Тарас Сакив.

Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков. В субботу, 16 октября ковалевцы сыграют против "Днепра-1".

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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