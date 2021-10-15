Новичок Металлиста 1925: Я всегда следил за чемпионатом Украины

Новоиспеченный грузинский новичок "Металлиста 1925" Соломон Кверкелия прокомментировал свой переход в харьковский клуб.

- Как все дети, когда мне было семь лет я любил спорт. В городе Самтредиа, где я родился, была детская команда. У меня было такое желание, и я и начал в футбол играть.

- Ты высокого роста футболист. И в детстве также был, пожалуй, не маленький. Как тебя не переманили к видам спорта, где охотятся за такими габаритами, баскетбола или волейбола?

- Нет, у меня никогда не было желания заниматься другим видом спорта, кроме футбола. Просто, я сначала хотел играть на воротах. Однако, когда встал в ворота, там было нужно всегда стоять и мне это стало не интересно. Поэтому, начал играть в центре защиты и до сих пор выступаю на этой позиции.

- Ты уже несколько дней провел в расположении "Металлиста 1925". Как тебя встретили Украина, Харьков, команда?

- Об Украине я много знаю, слышал. У меня здесь друзья. Мой близкий друг - это Тарас Михалик, мы играли вместе с ним в составе "Локомотива". Мы с ним каждый день на связи, общаемся. Город я еще не успел увидеть. О команде могу сказать, что здесь классные ребята, хороший коллектив. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол. Мне все нравится.

- Что вообще знаешь о сегодняшнем украинском футболе?

- Я знаком с Марко Девичем, мы вместе с ним играли в "Рубине". Конечно я знаю об украинском футболе, потому что с Давидом Хочолавой, который играл в "Шахтере" мы несколько лет играем вместе за сборную Грузии. В принципе, я, как мог, всегда следил за чемпионатом Украины.

- Еще в самом начале профессиональной карьеры ты мог оказаться в Украине?

- Это было, когда мне было 18 лет. Я приезжал в Турцию на сборы "Шахтера". Был там ни на просмотре, но не сложилось.

- В этом году ты только однажды играл в составе сборной Грузии, это, пожалуй, одно и из твоих личных задач вернуться в национальную команду?

- Конечно, вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает о том, чтобы играл за свою страну, я уверен в этом. Я уже 10 лет, как играю за сборную. Но цель не только вернуться в сборную. Цель, чтобы еще не один год играть в футбол на высоком уровне.

- Каладзе, Каннаваро, Неста Мальдини - ты говорил, что это твои любимые защитники. Кто из современных центральных защитников тебе нравятся. Какие должны быть качества у современного центрбека, по твоему мнению?

- По состоянию на сегодня лучшим центральным защитником я считаю Серхио Рамоса. За последние 10 лет, думаю, он сильный. У каждого защитника есть свои плюсы и минусы. Мне больше нравятся жесткие защитники. Я тоже так играю.

- Встречал твои слова, что в одной из предыдущих команды ты был номером один из анекдотов, мог немного станцевать на тренировке, можем чего-то такого от тебя ожидать в "Металлисте 1925"?

- Возможно, не самый лучший, но один из них. Я люблю шутки, я веселый человек. Правда, не всегда веселый, но мне нравится, когда на тренировке смеются. Я умею это, - сказал Кверкелия.