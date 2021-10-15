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11 игроков Руха заболели коронавирусом, один из них перенес болезнь очень тяжело

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Львовская команда находится на самоизоляции

11 игроков Руха заболели коронавирусом, один из них перенес болезнь очень тяжело

fcrukh.com

Новина українською

В составе "Руха" 11 футболистов сдали положительный тест на коронавирус, сообщает "Футбол NEWS".

Первым был хавбек - Павел Ориховский. Его госпитализировали, он перенес болезнь очень тяжело. Также плохо первые три дня было полузащитнику Валерию Федорчуку, но оба они сейчас идут на поправку.

Известно также о госпитализации одного из массажистов команды.

Отметим, что пока неизвестно, когда "Рух" возобновит тренировки. Все будет зависеть от развивающейся ситуации.

Напомним, матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух был перенесен из-за коронавируса в составе львовян.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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zafo25
15.10.2021 в 09:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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football_soccer (Украина)
15.10.2021 в 09:18
Собственно, очередное подтверждение того, что вакцина не даёт гарантии не заболеть. А в случае с Ориховским и подтверждение того, что тяжёлое течении болезни может быть даже при вакцине.
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