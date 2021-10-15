11 игроков Руха заболели коронавирусом, один из них перенес болезнь очень тяжело

В составе "Руха" 11 футболистов сдали положительный тест на коронавирус, сообщает "Футбол NEWS".

Первым был хавбек - Павел Ориховский. Его госпитализировали, он перенес болезнь очень тяжело. Также плохо первые три дня было полузащитнику Валерию Федорчуку, но оба они сейчас идут на поправку.

Известно также о госпитализации одного из массажистов команды.

Отметим, что пока неизвестно, когда "Рух" возобновит тренировки. Все будет зависеть от развивающейся ситуации.

Напомним, матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух был перенесен из-за коронавируса в составе львовян.