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11 игроков Руха заболели коронавирусом, один из них перенес болезнь очень тяжело
Львовская команда находится на самоизоляции
fcrukh.com
В составе "Руха" 11 футболистов сдали положительный тест на коронавирус, сообщает "Футбол NEWS".
Первым был хавбек - Павел Ориховский. Его госпитализировали, он перенес болезнь очень тяжело. Также плохо первые три дня было полузащитнику Валерию Федорчуку, но оба они сейчас идут на поправку.
Известно также о госпитализации одного из массажистов команды.
Отметим, что пока неизвестно, когда "Рух" возобновит тренировки. Все будет зависеть от развивающейся ситуации.
Напомним, матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух был перенесен из-за коронавируса в составе львовян.
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