Полузащитник Шахтера: Нас ожидает нелегкий матч с Зарей

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал о возвращении из расположения сборной Украины U-21.

"Пока только вернулись из сборной U-21. У нас было восстановление, легкий фитнес после тяжелых матчей. Но уже втягиваемся в рабочий процесс.

Настроение – супер. Все вернулись из сборных. Кто-то с положительными эмоциями, кто-то – нет. В этом трудность профессиональных футболистов – перестроиться с матчей сборных на клуб. Но думаю, тут все большие профессионалы, все будет хорошо.

Знаем, что "Заря" – очень непростая команда, которая постоянно борется за еврокубки. Ожидаем нелегкого матча и победы", – сказал Бондаренко.