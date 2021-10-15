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Полузащитник Шахтера: Нас ожидает нелегкий матч с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок 11-го тура УПЛ состоится сегодня, 15 октября

Полузащитник Шахтера: Нас ожидает нелегкий матч с Зарей

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал о возвращении из расположения сборной Украины U-21.

"Пока только вернулись из сборной U-21. У нас было восстановление, легкий фитнес после тяжелых матчей. Но уже втягиваемся в рабочий процесс.

Настроение – супер. Все вернулись из сборных. Кто-то с положительными эмоциями, кто-то – нет. В этом трудность профессиональных футболистов – перестроиться с матчей сборных на клуб. Но думаю, тут все большие профессионалы, все будет хорошо.

Знаем, что "Заря" – очень непростая команда, которая постоянно борется за еврокубки. Ожидаем нелегкого матча и победы", – сказал Бондаренко.

Напомним, матч "Шахтер" - "Заря" состоится сегодня, 15 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 17:00.

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В статье: Украина U-21 Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
15.10.2021 в 12:07
Охо-хо-х...
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