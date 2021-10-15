Львов - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ возвращается после двухнедельной паузы, связанной со сборными. В одиннадцатом туре "Динамо" сыграет во Львове – уже не впервые в этом сезоне. Ранее было противостояние с "Рухом", в котором киевляне вообще не почувствовали сопротивления. Как будет на этот раз? Придется ли команде Мирчи Луческу напрягаться перед выездом в Барселону в Лиге чемпионов?

Ответы на эти и многие другие вопросы получим в субботу, 16-го октября 2021-го года. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию матча со Львова обеспечит телеканал "Футбол 2".

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Аудио-трансляция – это звуковой комментарий поединка в живом времени, - состоится на канале "Подкасты UA-Футбол" в YouTube >>>. Не пропустите самого интересного.