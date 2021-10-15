Голкипер СК Днепра-1: Возможно, клуб когда-то переименуют в ФК Днепр

Голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук поделился мнением о возможном переименовании клуба.

- Ты играл за "Днепр-2", сейчас - за "Днепр-1". Успеешь ли еще поиграть за "Днепр"?

- Не знаю. Наверное, больше вопрос не ко мне, а к руководителям клуба, которые были и которые есть. Возможно, когда-то и переименуют этот клуб, но сейчас это "Днепр-1", поэтому играем за "Днепр-1".

С детства хотел играть в родном городе, но как-то не складывалось. Может, и не получится у меня сыграть за "Днепр".

- "Днепр-1" - наследник "Днепра". Какое твое мнение об этом?

- В каком-то плане, наверное, это наследник, потому что для нас это было изначально спасение академии и футбола в частности в Днепре.

Потому что столько детей осталось бы без поддержки, мечты. А так они видят нас. Надеюсь, какой-то пример подаем им. Возможно, хороший. Надеюсь, будут на нас смотреть и расти. Возможно, вскоре будут играть в нашей команде, - сказал Юрчук.