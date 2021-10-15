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Голкипер СК Днепра-1: Возможно, клуб когда-то переименуют в ФК Днепр
Валерий Юрчук - о возможном переименовании клуба
Скриншот: Футбольна хата YouTube
Голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук поделился мнением о возможном переименовании клуба.
- Ты играл за "Днепр-2", сейчас - за "Днепр-1". Успеешь ли еще поиграть за "Днепр"?
- Не знаю. Наверное, больше вопрос не ко мне, а к руководителям клуба, которые были и которые есть. Возможно, когда-то и переименуют этот клуб, но сейчас это "Днепр-1", поэтому играем за "Днепр-1".
С детства хотел играть в родном городе, но как-то не складывалось. Может, и не получится у меня сыграть за "Днепр".
- "Днепр-1" - наследник "Днепра". Какое твое мнение об этом?
- В каком-то плане, наверное, это наследник, потому что для нас это было изначально спасение академии и футбола в частности в Днепре.
Потому что столько детей осталось бы без поддержки, мечты. А так они видят нас. Надеюсь, какой-то пример подаем им. Возможно, хороший. Надеюсь, будут на нас смотреть и расти. Возможно, вскоре будут играть в нашей команде, - сказал Юрчук.
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