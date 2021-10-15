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Тренер Металлиста 1925: Кверкелия очень качественное усиление для нашей команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Валерий Кривенцов прокомментировал подписание грузинского новичка

Тренер Металлиста 1925: Кверкелия очень качественное усиление для нашей команды

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Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился мнением о подписании грузинского защитника Соломона Кверквелии.

"Это квалифицированный, опытный игрок, который сыграл за национальную сборную Грузии более 40 матчей, чемпион России. Я думаю, что это очень качественное усиление для нашей команды, тем более, учитывая, какие матчи идут впереди.

Через три дня на четвертый, Кубок Украины. А у нас как раз есть немного недобор в линии защиты. Поэтому мы на него рассчитываем очень сильно", - приводит слова Кривенцова пресс-служба харьковского клуба.

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В статье: Валерий Кривенцов Соломон Кверквелия Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист 1925

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