Тренер Металлиста 1925: Кверкелия очень качественное усиление для нашей команды

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился мнением о подписании грузинского защитника Соломона Кверквелии.

"Это квалифицированный, опытный игрок, который сыграл за национальную сборную Грузии более 40 матчей, чемпион России. Я думаю, что это очень качественное усиление для нашей команды, тем более, учитывая, какие матчи идут впереди.

Через три дня на четвертый, Кубок Украины. А у нас как раз есть немного недобор в линии защиты. Поэтому мы на него рассчитываем очень сильно", - приводит слова Кривенцова пресс-служба харьковского клуба.