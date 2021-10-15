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Мариуполь - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Мариуполь" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 16 октября 2021
Фото: Анатолий Спица
Четыре очка в десяти турах УПЛ - это все, что сумел добыть "Мариуполь" на старте сезона. Не густо, однако даже такое начало не помешало Остапу Маркевичу удержаться на своей должности в клубе. Руководство верит в идеи молодого коуча, которому нужно выводить своих футболистов из ямы. Ибо любое доверие имеет свои границы.
У "Металлиста 1925" все проще. В команду не особо верили после выхода в элиту, однако несколько побед на старте и две виктории в двух последних поединках чемпионата помогли им взобраться в середину таблицы. Однако одно дело запрыгнуть на восьмое место, и совсем другое - на нем удержаться.
Смотрите матч 11-го тура УПЛ в субботу, 16-го октября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Металлист 1925" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Мариуполь" - "Металлист 1925"
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