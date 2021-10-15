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Костышин: Есть договоренность поехать к Вернидубу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Экс-тренер "Колоса" планирует пройти стажировку в "Шерифе"

Костышин: Есть договоренность поехать к Вернидубу

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

Новина українською

Бывший тренер "Колоса" Руслан Костышин расказал, что намерен пройти стажировку в молдавском "Шерифе".

– Сезон заканчивается у тебя и у других команд. Хочешь, к примеру, поехать стажироваться в Польшу или Германию, но сезоны заканчиваются одновременно. И куда-то поехать невозможно. Начинаешь из интернета черпать что-то. Это когда без работы, можно поехать.

Руководство мне говорило: "Руслан, езжай учиться". Отвечаю: "Как я поеду, если у меня сезон идет? Сезон закончится у меня и у них. К кому я поеду?"

- Сейчас интересно тебе поехать?

– Есть договоренность поехать к Вернидубу. Хочется к Реброву, но ковид, команды играют в каких-то турнирах. Как это все организовать? – сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
15.10.2021 в 13:21
"Куда б пойти, куда податься..."
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
15.10.2021 в 12:58
А чому ні к Жозе? Або Гвардьолі з Клопом?
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+1
0
pyvovarchyk (Львів)
15.10.2021 в 13:10
цур тобі, пек! в Європу? а якщо зустрінеться якийсь гей?
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0
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