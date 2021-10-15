Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костышин: Есть договоренность поехать к Вернидубу
Экс-тренер "Колоса" планирует пройти стажировку в "Шерифе"
Фото: ФК Колос/Автор неизвестен
Бывший тренер "Колоса" Руслан Костышин расказал, что намерен пройти стажировку в молдавском "Шерифе".
– Сезон заканчивается у тебя и у других команд. Хочешь, к примеру, поехать стажироваться в Польшу или Германию, но сезоны заканчиваются одновременно. И куда-то поехать невозможно. Начинаешь из интернета черпать что-то. Это когда без работы, можно поехать.
Руководство мне говорило: "Руслан, езжай учиться". Отвечаю: "Как я поеду, если у меня сезон идет? Сезон закончится у меня и у них. К кому я поеду?"
- Сейчас интересно тебе поехать?
– Есть договоренность поехать к Вернидубу. Хочется к Реброву, но ковид, команды играют в каких-то турнирах. Как это все организовать? – сказал Костышин.
Популярное сейчас
- Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
- Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 октября 2021
- Во Франции на законодательном уровне запретили проведение матчей 5 мая
- СМИ: Шахтёр предложил Марлосу новый контракт
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк