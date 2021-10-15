Костышин: Есть договоренность поехать к Вернидубу

Бывший тренер "Колоса" Руслан Костышин расказал, что намерен пройти стажировку в молдавском "Шерифе".

– Сезон заканчивается у тебя и у других команд. Хочешь, к примеру, поехать стажироваться в Польшу или Германию, но сезоны заканчиваются одновременно. И куда-то поехать невозможно. Начинаешь из интернета черпать что-то. Это когда без работы, можно поехать.

Руководство мне говорило: "Руслан, езжай учиться". Отвечаю: "Как я поеду, если у меня сезон идет? Сезон закончится у меня и у них. К кому я поеду?"

- Сейчас интересно тебе поехать?

– Есть договоренность поехать к Вернидубу. Хочется к Реброву, но ковид, команды играют в каких-то турнирах. Как это все организовать? – сказал Костышин.