Ингулец обратился в УПЛ с просьбой детального расследования перенесенного матча с Рухом

ФК "Ингулец" опубликовал заявление касательно перенесенного матча 11-го тура УПЛ с "Рухом".

"Уважаемые болельщики, "Ингулец" сообщает, что матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" – "Рух" по решению дирекции УПЛ, по просьбе руководства "Руха" был перенесен на неопределенный срок в связи со сложной ситуацией по заболеванию COVID-19 в команде соперника.

По информации, предоставленной "Рухом" на 13.10.2021, по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у 6 футболистов главной команды "Руха" выявлены положительные результаты заболевания COVID-19.

Также выявлено подозрение заражения у 4 членов главной команды, в том числе, у всех вратарей, которые есть в заявке клуба.

Для предотвращения манипуляций и соблюдений правил Fair Play сообщаем, что согласно инсайдерской информации, по состоянию на 13.10.20021 заявленные на сезон вратари "Руха" отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19.

В связи с этим, "Ингулец" обратился в дирекцию УПЛ с просьбой провести детальное расследование данного факта. Мы ждем быструю реакцию УПЛ и публичное разбирательство этой ситуации", – сказано в заявлении клуба.