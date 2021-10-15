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Ингулец обратился в УПЛ с просьбой детального расследования перенесенного матча с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб из Петрово выступил с заявлением

Ингулец обратился в УПЛ с просьбой детального расследования перенесенного матча с Рухом

fcrukh.com

Новина українською

ФК "Ингулец" опубликовал заявление касательно перенесенного матча 11-го тура УПЛ с "Рухом".

"Уважаемые болельщики, "Ингулец" сообщает, что матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" – "Рух" по решению дирекции УПЛ, по просьбе руководства "Руха" был перенесен на неопределенный срок в связи со сложной ситуацией по заболеванию COVID-19 в команде соперника.

По информации, предоставленной "Рухом" на 13.10.2021, по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у 6 футболистов главной команды "Руха" выявлены положительные результаты заболевания COVID-19.

Также выявлено подозрение заражения у 4 членов главной команды, в том числе, у всех вратарей, которые есть в заявке клуба.

Для предотвращения манипуляций и соблюдений правил Fair Play сообщаем, что согласно инсайдерской информации, по состоянию на 13.10.20021 заявленные на сезон вратари "Руха" отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19.

В связи с этим, "Ингулец" обратился в дирекцию УПЛ с просьбой провести детальное расследование данного факта. Мы ждем быструю реакцию УПЛ и публичное разбирательство этой ситуации", – сказано в заявлении клуба.

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Добавим, что в заявке "Руха" на сайте УПЛ указаны следующие вратари: Юрий Панькив, Александр Бандура, Юрий-Владимир Герета, Иван Дубовой и Дмитрий Ледвий.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
15.10.2021 в 14:06
Щось підозріло.
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Цап-царап (Харків)
15.10.2021 в 13:05
Ото такої тобі...
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