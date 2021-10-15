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Судаков: Нам нужно забить быстрый гол Заре, чтобы дальше легче играть

Премьер-лига
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Матч состоится сегодня, 15 октября в 17:00

Судаков: Нам нужно забить быстрый гол Заре, чтобы дальше легче играть

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от предстоящего поединка УПЛ с "Зарей".

"В команде хорошая обстановка. Все хотят играть после международной паузы и уже ждут ближайший матч. Думаю, что все понимают насколько ответственная игра нас ждет. Все готовятся на сто процентов.

Конечно же хочется победить. В первую очередь, нам нужно будет забить быстрый гол, чтобы дальше легче играть. Думаю, будет тяжелая игра", - сказал Судаков в интервью Shakhtar News.

Напомним, матч 11-го тура УПЛ "Шахтер" - "Заря" пройдет сегодня, 15 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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