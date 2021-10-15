Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Нам нужно забить быстрый гол Заре, чтобы дальше легче играть
Матч состоится сегодня, 15 октября в 17:00
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от предстоящего поединка УПЛ с "Зарей".
"В команде хорошая обстановка. Все хотят играть после международной паузы и уже ждут ближайший матч. Думаю, что все понимают насколько ответственная игра нас ждет. Все готовятся на сто процентов.
Конечно же хочется победить. В первую очередь, нам нужно будет забить быстрый гол, чтобы дальше легче играть. Думаю, будет тяжелая игра", - сказал Судаков в интервью Shakhtar News.
Напомним, матч 11-го тура УПЛ "Шахтер" - "Заря" пройдет сегодня, 15 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 17:00.
Популярное сейчас
- Костышин: Есть договоренность поехать к Вернидубу
- Сначала нужно обыграть Боснию. Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ
- Неймар доминирует. Бразилия разгромила Уругвай в матче отбора к ЧМ-2022
- СМИ: Шахтёр предложил Марлосу новый контракт
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк