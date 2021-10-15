Судаков: Нам нужно забить быстрый гол Заре, чтобы дальше легче играть

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от предстоящего поединка УПЛ с "Зарей".

"В команде хорошая обстановка. Все хотят играть после международной паузы и уже ждут ближайший матч. Думаю, что все понимают насколько ответственная игра нас ждет. Все готовятся на сто процентов.

Конечно же хочется победить. В первую очередь, нам нужно будет забить быстрый гол, чтобы дальше легче играть. Думаю, будет тяжелая игра", - сказал Судаков в интервью Shakhtar News.