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Полузащитник Динамо может продолжить карьеру в клубе сына Луческу - СМИ
Карлос Де Пена может перебраться в Грецию
Фото: ФК Динамо Киев
Греческий "ПАОК", в составе которого сейчас на правах аренды от киевского "Динамо" выступает бразилец Сидклей, заинтересован в приглашении еще одного игрока столичной команды.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, речь идет о Карлосе Де Пене, который не так давно продлил с украинским клубом контракт до декабря 2022 года.
На Де Пену в греческом клубе обратили внимание по рекомендации Сидклея, который сдружился с уругвайцем в Киеве и рассказал селекционерам "ПАОКа" о желании футболиста в будущем перебраться в европейский клуб.
Несмотря на то, что де Пена продлил контракт с киевлянами, "ПАОК" рассматривает возможность вернуться к кандидатуре уругвайца с итальянским паспортом будущим летом, за полгода до окончания контракта с "Динамо".
Добавим, после пяти туров чемпионата Греции "ПАОК" занимает первое место, имея в своем активе 12 очков. Главным тренером греческого клуба является сын Мирчи Луческу - Разван.
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