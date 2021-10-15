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Пятов и Степаненко остались в запасе Шахтера на Зарю, Скрипник выставил трех форвардов
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня в раках 11-тура
Уже известны стартовые составы команд.
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Бондарь, Матвиенко, Майкон, Маркос, Марлос, Патрик, Педриньо, Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Исмаили, Степаненко, Тете, Соломон, Мудрик, Сикан.
Заря: Мацапура, Вернидуб, Цвек, Снурницын, Назарина, Казаков, Громов, Булеца, Гладкий, Аллахяр, Шахаб
Запасные: Жилкин, Руфати, Имереков, Фаворов, Алибеков, Кроистиан, Лунев, Фримпонг, Алефиренко
Напомним, что поединок "Шахтер" — "Заря" начнется сегодня в 17.00, а UA-Футбол проведет
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