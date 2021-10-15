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Пятов и Степаненко остались в запасе Шахтера на Зарю, Скрипник выставил трех форвардов

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Пятов и Степаненко остались в запасе Шахтера на Зарю, Скрипник выставил трех форвардов

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в раках 11-тура УПЛ "Шахтёр" сыграет с "Зарей".

Уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Бондарь, Матвиенко, Майкон, Маркос, Марлос, Патрик, Педриньо, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Исмаили, Степаненко, Тете, Соломон, Мудрик, Сикан.

Заря: Мацапура, Вернидуб, Цвек, Снурницын, Назарина, Казаков, Громов, Булеца, Гладкий, Аллахяр, Шахаб

Запасные: Жилкин, Руфати, Имереков, Фаворов, Алибеков, Кроистиан, Лунев, Фримпонг, Алефиренко

Напомним, что поединок "Шахтер" — "Заря" начнется сегодня в 17.00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 16:42
«хороший» состав у Кротовска...3 украинца 1 вратарь...потом ждем результатов от сборной.Удачи Заре.
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