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Езерский: Преимущество Зари в том, что команда в оптимальном составе готовилась к Шахтеру

Премьер-лига
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Езерский: Преимущество Зари в том, что команда в оптимальном составе готовилась к Шахтеру

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский, успевший поиграть за "Шахтер" и "Зарю", поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния.

"В отличие от "Шахтера", делегировавшего группу игроков в сборную Украины для участия в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира, "Заря" имела возможность в оптимальном составе готовиться к поединку с "горняками". Вот почему в этом аспекте определенное преимущество будет на стороне луганчан, поскольку за 2-3 дня, которые были в распоряжении главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, для подготовки ему будет нелегко сбалансировать действия своих подчиненных. Хотя класс "горняков", все же, позволяет надеяться, что с этим не должно быть особых проблем. Тем более, что донетчане настроены вернуть себе в отчетном сезоне чемпионское звание и не имеют права больше терять очки.

Поэтому я считаю фаворитом – "Шахтер", однако "Заря" может дать бой, она всегда отличалась умением настраиваться на поединки с грандами украинского футбола. Нас ждет интересное противостояние", - сказал Езерский.

Напомним, что поединок "Шахтер" — "Заря" начнется сегодня в 17.00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Езерский Шахтер (Донецк)
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