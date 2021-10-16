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Махмутович пропустит матч с Динамо, за львовян может дебютировать румын Лека
У горожан проблемы с оборонцами
pfclviv.com
16 октября "
На сегодняшней тренировке "горожан" не было одного из лидеров команды — защитника Энеса Махмутовича. Скорее всего, защитник продолжает пропускать тренировки из-за болей в бедре, что не позволило легионеру участвовать и в последних поединках "Львова".
Тем временем, "горожане"
Поскольку еще один центральный защитник львовян – Александр Романчук – дисквалифицирован, то можно предположить, что уже завтра состоится дебют румынского легионера в матче с "Динамо".
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