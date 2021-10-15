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Данило Силва: Хотел играть за сборную Украины, но не получил предложения от УАФ

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец 7 лет отыграл за Динамо

Данило Силва: Хотел играть за сборную Украины, но не получил предложения от УАФ

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Данило Силва в эфире клубного youtube-канала киевлян рассказал о своем отношении к Украине и возможности сыграть за сборную Украины.

"Почему я клал руку на сердце во время гимна Украины? Мой сын родился здесь. "Динамо" многое дало моей карьере. Я играл в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат. Этим я хотел выказать благодарность. Можно сказать, что я наполовину украинец. Мне очень нравится Украина.

Мог ли я играть за сборную Украины? После пяти лет в этой стране я мог получить украинский паспорт. Но УАФ не делала мне предложения играть за сборную. Хотел бы я за нее выступать? Да. Сейчас мне нравится, как играет сборная Украины. За пять лет произошла эволюция. Это хорошая и сильная команда", - сказал Данило Силва.

Напомним, что Данило Силва играл за "Динамо" с 2010 по 2017 годы и провел за киевлян 222 матча.

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В статье: Данило Силва Украина Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
15.10.2021 в 18:27
Он бы не помешал сборной в своё время уд точно.
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