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Данило Силва: Хотел играть за сборную Украины, но не получил предложения от УАФ
Бразилец 7 лет отыграл за Динамо
Экс-защитник "
"Почему я клал руку на сердце во время гимна Украины? Мой сын родился здесь. "Динамо" многое дало моей карьере. Я играл в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат. Этим я хотел выказать благодарность. Можно сказать, что я наполовину украинец. Мне очень нравится Украина.
Мог ли я играть за сборную Украины? После пяти лет в этой стране я мог получить украинский паспорт. Но УАФ не делала мне предложения играть за сборную. Хотел бы я за нее выступать? Да. Сейчас мне нравится, как играет сборная Украины. За пять лет произошла эволюция. Это хорошая и сильная команда", - сказал Данило Силва.
Напомним, что Данило Силва играл за "Динамо" с 2010 по 2017 годы и провел за киевлян 222 матча.
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