Данило Силва: Хотел играть за сборную Украины, но не получил предложения от УАФ

Экс-защитник " Динамо " Данило Силва в эфире клубного youtube-канала киевлян рассказал о своем отношении к Украине и возможности сыграть за сборную Украины.

"Почему я клал руку на сердце во время гимна Украины? Мой сын родился здесь. "Динамо" многое дало моей карьере. Я играл в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат. Этим я хотел выказать благодарность. Можно сказать, что я наполовину украинец. Мне очень нравится Украина.

Мог ли я играть за сборную Украины? После пяти лет в этой стране я мог получить украинский паспорт. Но УАФ не делала мне предложения играть за сборную. Хотел бы я за нее выступать? Да. Сейчас мне нравится, как играет сборная Украины. За пять лет произошла эволюция. Это хорошая и сильная команда", - сказал Данило Силва.