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Виталий Вернидуб снова травмировался. Защитник заменен уже в первом тайме матча с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

У Виталия Вернидуба снова проблемы

Виталий Вернидуб снова травмировался. Защитник заменен уже в первом тайме матча с Шахтером

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Защитник Зари Виталий Вернидуб вышел в стартовом составе луганчан на матч 11-го тура УПЛ с Шахтером, однако вынужден был попросить замену уже в первом тайме.

На 20-й минуте вместо него вышел Максим Имереков.

Вероятно, у Вернидуба рецидив старой травмы. Виталий недавно только восстановился после повреждения, из-за которого он пропустил около двух недель.

Впрочем, более точный характер повреждения игрока будет известен после матча.

Напомним, что к этому моменту Шахтер выигрывает со счетом 3:0.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
15.10.2021 в 18:14
Что смотреть.как Шахтёр играет в одни ворота???Если Зоря так "обкакивается",что можно говорить за остальных???Ещё раз говорит о низком уровне НАШЕГО ФУТБОЛА!!!Играют две команды:Динамо и Шахтёр,а остальные подыгрывают!Отсюда,где взяться сборной???Второй тайм даже смотреть не буду-всё ясно!Скрыпнику нужно подавать в отставку, и ехать назад в Германию!!!
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