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Виталий Вернидуб снова травмировался. Защитник заменен уже в первом тайме матча с Шахтером
У Виталия Вернидуба снова проблемы
Фото: ФК Заря Луганск
Защитник Зари Виталий Вернидуб вышел в стартовом составе луганчан на
На 20-й минуте вместо него вышел Максим Имереков.
Вероятно, у Вернидуба рецидив старой травмы. Виталий недавно только восстановился после повреждения, из-за которого он пропустил около двух недель.
Впрочем, более точный характер повреждения игрока будет известен после матча.
Напомним, что к этому моменту Шахтер выигрывает со счетом 3:0.
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