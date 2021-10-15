Виталий Вернидуб снова травмировался. Защитник заменен уже в первом тайме матча с Шахтером

Защитник Зари Виталий Вернидуб вышел в стартовом составе луганчан на матч 11-го тура УПЛ с Шахтером , однако вынужден был попросить замену уже в первом тайме.

На 20-й минуте вместо него вышел Максим Имереков.

Вероятно, у Вернидуба рецидив старой травмы. Виталий недавно только восстановился после повреждения, из-за которого он пропустил около двух недель.

Впрочем, более точный характер повреждения игрока будет известен после матча.

Напомним, что к этому моменту Шахтер выигрывает со счетом 3:0.