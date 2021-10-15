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Коноплянка на тренировке получил ушиб грудной клетки, Траоре прооперируют на следующей неделе

Премьер-лига
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Новости из лазарета горняков

Коноплянка на тренировке получил ушиб грудной клетки, Траоре прооперируют на следующей неделе

shakhtar.com

Новина українською

Начальник медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко в эфире ТК Футбол рассказал о том, как проходит восстановление травмированных игроков донецкого клуба.

"Траоре сейчас находится в Барселоне и готовится к операции, которая состоится на следующей неделе. Возможно, она пройдет даже в 2 этапа. Операция непростая, идет подготовка к ней. Ориентировочные сроки восстановления – от 9 месяцев до года.

У Жуниора Мораеса идет нормальный процесс реабилитации. Через месяц-полтора он приступит к занятиям в общей группе.

Фернандо и Исмаили уже больше недели тренируются в общей группе, они готовы играть. У второго было небольшое повреждение – мышечная травма. Его восстановление проходило нормально, он за 10 дней справился со своей травмой.

Небольшое повреждение у Корниенко – небольшое воспаление боковой связки коленного сустава. А у Коноплянки ушиб грудной клетки, это случилось позавчера на тренировке. Через несколько дней они приступят к занятиям в общей группе.

Функционал футболистов, которые играли за сборные – обычный, как после матча. Но два дня для восстановления недостаточно, идеально – 3-4. Но такой график, что делать", – сказал Глущенко.

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В статье: Евгений Коноплянка Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Виктор Корниенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 18:57
Конобанка молодец,придумывает травмы,зп капает.Все окей у него))
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