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Коноплянка на тренировке получил ушиб грудной клетки, Траоре прооперируют на следующей неделе
Новости из лазарета горняков
shakhtar.com
Начальник медицинской службы "
"Траоре сейчас находится в Барселоне и готовится к операции, которая состоится на следующей неделе. Возможно, она пройдет даже в 2 этапа. Операция непростая, идет подготовка к ней. Ориентировочные сроки восстановления – от 9 месяцев до года.
У Жуниора Мораеса идет нормальный процесс реабилитации. Через месяц-полтора он приступит к занятиям в общей группе.
Фернандо и Исмаили уже больше недели тренируются в общей группе, они готовы играть. У второго было небольшое повреждение – мышечная травма. Его восстановление проходило нормально, он за 10 дней справился со своей травмой.
Небольшое повреждение у Корниенко – небольшое воспаление боковой связки коленного сустава. А у Коноплянки ушиб грудной клетки, это случилось позавчера на тренировке. Через несколько дней они приступят к занятиям в общей группе.
Функционал футболистов, которые играли за сборные – обычный, как после матча. Но два дня для восстановления недостаточно, идеально – 3-4. Но такой график, что делать", – сказал Глущенко.
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