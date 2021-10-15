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Драгович: Когда начался Евромайдан, я испугался. Была большая неопределенность

Премьер-лига
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Сербский защитник вспомнил события 2014 года в Киеве

Драгович: Когда начался Евромайдан, я испугался. Была большая неопределенность

фото: С.Ярошевский, 1927.kiev.ua

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Александар Драгович поделился воспоминаниями о Евромайдане и своей жизни в тот момент в Киеве.

- Я выбрал Киев, потому что мой большой образец для подражания Неманья Видич пошел по тому же пути. Сначала он перешел в московский "Спартак", а затем попал в "Манчестер Юнайтед".

- Через несколько недель после вашего переезда в Киев в городе начались акции протеста Евромайдана. Как вы это пережили?

- Я точно помню, когда все это началось. Мы как раз были на базе, и кто-то включил телевизор: весь центр города был в огне, и везде было полно солдат. Также ходили слухи, что аэропорт закроют и из страны никто не выедет. Я испугался. Была большая неопределенность, как в начале пандемии коронавируса.

- Какой была ваша повседневная жизнь в эти дни?

- Я ездил между базой и моим домом. Клуб предоставил шофера, который возил нас, игроков, туда и обратно. Однажды мы стояли на светофоре, когда из переулка выбежали три человека. Они порезали шины полицейской машины перед нами, разбили окна камнями и убежали. Через несколько дней ситуация немного успокоилась. В городе все еще было полно солдат, но уже можно было прогуляться.

- Вы не думали покинуть клуб из-за этой ситуации?

- Нет, клуб хорошо о нас заботился и защищал. Чемпионат продолжился в обычном режиме.

- Чуть позже на востоке Украины разразилась война.

- В Киеве мы этого не заметили.

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В статье: Динамо (Киев) Александар Драгович
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Источник:
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