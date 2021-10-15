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С Буяльским и Миколенко. Динамо отправилось на матч с Львовом
В заявке команды на матч - 21 игрок
fcdynamo.kiev.ua
В субботу, 16 октября, "
Собравшись в пятницу утром на базе в Конча-Заспе, динамовцы провели тренировку, а вечером вылетели во Львов.
В матче с ФК "Львов" Мирча Луческу будет рассчитывать на следующих исполнителей:
Вратари: Бущан, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Миколенко, Кендзера, Тымчик, Забарный, Сирота;
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Витиньо, Вербич, Леднев;
Нападающие: Супряга.
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