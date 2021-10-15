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С Буяльским и Миколенко. Динамо отправилось на матч с Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

В заявке команды на матч - 21 игрок

С Буяльским и Миколенко. Динамо отправилось на матч с Львовом

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В субботу, 16 октября, "Динамо" проведет выездной матч Премьер-лиги против ФК "Львов".

Собравшись в пятницу утром на базе в Конча-Заспе, динамовцы провели тренировку, а вечером вылетели во Львов.

В матче с ФК "Львов" Мирча Луческу будет рассчитывать на следующих исполнителей:

Вратари: Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Миколенко, Кендзера, Тымчик, Забарный, Сирота;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Витиньо, Вербич, Леднев;

Нападающие: Супряга.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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tagopad
15.10.2021 в 20:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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аалекс ( Крым)
15.10.2021 в 19:28
Где-то ухмыляется Ракитский.)))
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