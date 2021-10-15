Скрипник показал как нельзя играть с Шахтером. Горнякам дали слишком много пространства и они разорвали

Как вам центральная игра тура? "Заря" не проигрывала "Шахтеру" в четырех матчах кряду, но в октябрьскую пятницу пропустила сразу шесть голов, забив при этом лишь раз. Мы с нетерпением ждали именно эту битву, и не только потому, что любимый всеми турнир возвращался после паузы. Встреча дончан и луганчан - это качество, эстетика и голы. Вспомните прошлый сезон. Игра второго круга в Киеве стала одной из лучших в чемпионате, даже несмотря на наличие всего одного забитого гола уже в компенсированное время. "Шахтер" и "Заря" играли интересно, был прессинг и моменты, была скорость и драма. В пятницу мы ждали не меньшего, а то и большего, учитывая, что де Дзерби впервые пересекался с Виктором Скрипником. Увы, драмы не было, а победителя матча можно было предсказать уже после стартовых десяти минут.

Почему? Хороший вопрос. Во-первых, Виктор Скрипник поверил, что после трех сухих разгромов в УПЛ поймал Бога за бороду, решив, что в матче с вице-чемпионом можно сыграть смело. Этим решением он сделал все для своего фиаско. Выход на правом фланге непрофильного Казакова не понял никто и вряд ли у коуча луганчан получится объяснить свое решение. Просто пересмотрите первые минуты матча. Сначала Казаков пустил быстроногого Фернандо себе же за спину, но бразилец в очередной доказал, что имеет сильную (скорость) и слабую (реализация) стороны.



Фернандо спокойно убегает вперед после передачи в зону

Спустя несколько минут вингер (или форвард, кому как удобнее) Казакова уже не простил. Трубин выбил мяч вперед, Максим скинул сферу на ход Фернандо, гол. Во втором и третьем взятии ворот 99-й номер тоже принял участие, продолжив разрывать левый фланг. Тот фланг, за который отвечал Казаков. Но камнем повесить все беды на шею молодого игрока не получится. Во-первых, у него нет большого опыта игры на фланге обороны, а потому ставить его туда против одного из грандов - авантюра. Во-вторых, вся оборона "Зари" играла слишком высоко, временами поднимаясь до центральной линии. И это уже - самоубийство.

В центре поля все также не было гладко. Майкон и Антонио без особых проблем справились с одиноким Назариной, которому не спешили помогать ни Булеца, ни тем более Громов. Удивляться, что "Заря" почти ничего не создала до перерыва впереди, тоже не стоит. Гладкий и Шахаб одиноко блуждали без мяча, надеясь скорее на ошибки обороны соперника, нежели на креатив своих игроков.

Немного интереснее "Заря" заиграла на старте второго тайма после замены Скрипника. Фаворов вышел вместо Назарины, однако оказался не на правом фланге, а в центре обороны, отправив в опорную зону Цвека. На время это дало свой эффект, хотя после двух атак "Шахтер" мог закрывать игру еще до единственного пропущенного. Но и "Заря" в период между 3:0 и 4:1 смотрелась не столь ужасно, как в остальной период времени. Увы, для третьей силы такой временной срок - это очень мало.

Теперь о победителе. В отличие от своего оппонента, де Дзерби более грамотно подошел к выбору состава и плана на игру. Появление на поле Фернандо стало для нас неожиданностью, но спустя минуту размышлений начинаешь понимать план итальянца. И до стартового свистка сегодня все знали, что "Заря" играет сама и дает играть оппоненту. Кому-то в большей мере, кому-то в меньшей, но примитивного автобуса от неё точно ждать не стоило. На это и сделал ставку РДД, выпустив на левый фланг Фернандо. Потому что скорость. Бедный Казаков был унижен и уничтожен уже в первые 45 минут времени, а быстрая замена 99-го номера "горняков" говорит нам об одном. Именно бразилец, а не Соломон, сыграет в старте против "Реала". Прости, Манор.

Два других гения пятничного вечера - Педриньо и Маркос Антонио. Бразилец продолжает закрывать позицию нападающего, выполняя роль "ложной девятки". И пока он хорош. В первом тайме он забил сам, но помимо этого был полезен практически везде. И пасы пяткой отдавал, и из Цвека на скорости дурака делал, и сам мог забивать дважды. Для де Дзерби было важно за международную паузу решить проблему с центральным нападающим, ибо Траоре в этом сезоне ждать не стоит, а Мораес еще долго будет набирать форму. Итальянец продолжает делать ставку на Педриньо. Претензий не имеем.

Теперь Антонио. Каждый раз, когда в центре поля "Шахтера" отсутствует Тарас Степаненко, начинаются разговоры, что у "горняков" банально нет игрока, который будет "тащить рояль", а не только на нем играть. Но против "Зари" и без Тараса удалось справиться. И Майкон, и Маркос были хороши в своем амплуа, а Антонио, помимо перехватов в центре, еще и успевал к атакам подключаться. После четвертого забитого все только и говорят о передаче Марлоса, но оцените действия миниатюрного Маркоса. Красиво ведь?

Минусы. Неуверенно смотрелись Трубин и Бондарь, которых, в теории, можно оправдать большим игровым простоем. Два молодых таланта действительно долго были вне игры, но на двоих они сегодня создали для "Зари" больше, чем все креативщики Скрипника вместе взятые. Де Дзерби приучает защиту "Шахтера" начинать атаки через короткий пас от вратаря. Луганчане были к этому готовы и пытались высоко встречать "горняков", что приводило к ошибкам кипера. Действие в середине тайма с передачей на Гладкого объяснить сложно. А ведь аналогичный момент был и до, и после этого, просто удары были не такие опасные.



Гладкий накрывает Трубина во время передачи - далее был опасный удар Шахаба

Бондарь тоже сыграл не лучшим образом, однако и ко всем игрокам "Шахтера" остались вопросы. Как минимум, из-за игры на своем половине поля. Мы понимаем, что счет слишком расслабил команду де Дзерби, но некоторые ошибки на это списать не получится. Итальянскому алленаторе нужно рубить такую расхлябанность на корню, пока она не привела к более серьезным последствиям. В пятницу "Заря" наказала всего раз. "Реал" может наказать втрое больше.

Что мы имеем в итоге. Центральный матч не получился. А почему он не получился, спросите вы? Отвечаем. В 11-м туре мы ждали не шквал голов и ураган моментов. Мы ждали игру гранда против третьей силы УПЛ, которая не может заканчиваться уже по итогам первого тайма. Не бывает такого. Скрипник либо сильно недооценил "Шахтер", либо просто забыл о сильных сторонах игроков донецкой команды, которым против высокой линии обороны играть куда удобнее. Почему сегодня на поле было в три раза больше нападающих, чем в играх против "Днепра-1" или "Десны" - вопрос открытый. Спрашивайте Виктора Анатольевича.

Есть и третий вариант, который может объяснить произошедшее. Пропасть между грандами и более-менее солидными командами увеличилась еще сильнее, даже если сравнивать с прошлым сезоном. Нет большей третьей силы. Есть "Динамо", "Шахтер", и есть остальные. А дальше выводы делайте сами.