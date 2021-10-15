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Скрипник: Поздравляю Шахтер с победой. Хочется, чтобы они так же удачно выступили в еврокубках

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Зари признал силу горняков

Скрипник: Поздравляю Шахтер с победой. Хочется, чтобы они так же удачно выступили в еврокубках

Фото: ФК Заря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:6).

– Почему 1:6?

– Потому что "Шахтер" такой хороший. Мы играем и живем от матча к матчу. Если у нас кто-то выпадает, пропадает или по каким-то причинам не играет, то это очень сказывается на нас. Но все равно мы играли 11 на 11. Хочется поздравить соперника с победой, хочется, чтобы они так же удачно выступили в еврокубках. Нам тоже надо готовиться к еврокубкам. Есть подозрение, что потеряли еще двух основных игроков – Вернидуба и Назарину. Ситуация у нас не легче. Попали под каток, так можно сказать.

Насколько серьезные травмы у Вернидуба и Назарины покажет только время. Задняя Виталия беспокоит уже определенное время, а у Егора опухла боковая связка колена – от этого больнее.

– У Хомченовского дисквалификация, а почему не сыграли Кочергин и Кабаев?

– Я могу продолжить список: Емец, Леовижилдо, Шевченко. Это больше половины команды. Это те игроки, которые определяют наше лицо. Молодым игрокам в таких матчах сложно, но это опыт, который надо получить. Мы все играли такие матчи, когда просто разрывают. Надо сделать правильные выводы, переосмыслить все, а не закрыться, отдать своему и без инициативы играть. У нас рвется там, где тонко. Особенно задняя линия, в обороне.

Пока имеем то, что имеем. Не замахиваемся, всегда хотим быть неудобным соперником для всех. Есть матчи, которые нам удаются. Нам надо принять то, что есть, и смотреть дальше.

– Страшно представить, каким составом будете играть с ЦСКА София.

Приедем домой, сядем, посмотрим, может, кого-то из дубля подтянем.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (14)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.10.2021 в 20:59
Хотелось бы, чтобы вы тоже показали хоть что-то в еврокубках!
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+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 20:58
Витя! Я тебя тоже поздравляю! Карма она такая - иногда возвращается! Или вы думали, что у Днепра справедливо выиграли 4-0??? Ответ сегодня все увидели! )))
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0
-1
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
15.10.2021 в 20:52
І що за комедійний бойовик був! Ц е була третя команда України яка хотіла підготувати Шахтар до гри Ліги Чемпіонів! Не пощастило гірникам із спаринг партнером! Потрібно було товариську гру з Металістом з першої краще влаштувати ніж зіграти такого розслабона!!! Ну я вже можу прогнозувати невтішний результат з Реалом!
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+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
15.10.2021 в 20:48
как можно выпускать на игру 3 муссульманина --Аллаяр-Шахаб-Фаворов а наши сидят в запасе
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 21:00
Долбо@б!
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0
-1
tagopad
15.10.2021 в 20:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 21:00
Дай Бог на этом сайте ты и загнёшся! Ублюдок!
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
15.10.2021 в 20:15
Надеюсь, ЦСКАшники не видели этого матча. Пусть себе и дальше считают, что играют с 3-й силой Укр.чемпа, ведомой известным специалистом, имеющим опыт работы в Германии ... (а самое интересное - что именно так оно и есть)))
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+1
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 21:02
Самое интересное, что у Зари очень даже неплохой тренер! В отличие от шахты!
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0
-1
avatar
c99baf (Харьков)
15.10.2021 в 20:05
Якось негостеприимно получилось...
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+1
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 21:04
Гостеприимно в следующем году все будут встречать твой великий мегаглист)))
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0
0
Navudo
15.10.2021 в 20:04
головне щоб Зоря не виступила так само в екрокубках...
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+4
-1
kalan-86 (Анкара)
15.10.2021 в 20:28
Да уж, и смех и грех.
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+3
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 21:04
А как до этого было? ) Вот так и выступит! )))
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0
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