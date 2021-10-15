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Скрипник: Поздравляю Шахтер с победой. Хочется, чтобы они так же удачно выступили в еврокубках
Наставник Зари признал силу горняков
Фото: ФК Заря
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Почему 1:6?
– Потому что "Шахтер" такой хороший. Мы играем и живем от матча к матчу. Если у нас кто-то выпадает, пропадает или по каким-то причинам не играет, то это очень сказывается на нас. Но все равно мы играли 11 на 11. Хочется поздравить соперника с победой, хочется, чтобы они так же удачно выступили в еврокубках. Нам тоже надо готовиться к еврокубкам. Есть подозрение, что потеряли еще двух основных игроков – Вернидуба и Назарину. Ситуация у нас не легче. Попали под каток, так можно сказать.
Насколько серьезные травмы у Вернидуба и Назарины покажет только время. Задняя Виталия беспокоит уже определенное время, а у Егора опухла боковая связка колена – от этого больнее.
– У Хомченовского дисквалификация, а почему не сыграли Кочергин и Кабаев?
– Я могу продолжить список: Емец, Леовижилдо, Шевченко. Это больше половины команды. Это те игроки, которые определяют наше лицо. Молодым игрокам в таких матчах сложно, но это опыт, который надо получить. Мы все играли такие матчи, когда просто разрывают. Надо сделать правильные выводы, переосмыслить все, а не закрыться, отдать своему и без инициативы играть. У нас рвется там, где тонко. Особенно задняя линия, в обороне.
Пока имеем то, что имеем. Не замахиваемся, всегда хотим быть неудобным соперником для всех. Есть матчи, которые нам удаются. Нам надо принять то, что есть, и смотреть дальше.
– Страшно представить, каким составом будете играть с ЦСКА София.
Приедем домой, сядем, посмотрим, может, кого-то из дубля подтянем.
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