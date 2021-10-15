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Де Дзерби: Я принял решение - сейчас будет играть Трубин

Премьер-лига
(2 голосов)

Вратарей нельзя менять каждый матч

Де Дзерби: Я принял решение - сейчас будет играть Трубин

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби после матча с "Зарей" (6:1) рассказал, поему в этом поединке место в воротах занял Анатолий Трубин, а не Андрей Пятов.

"И Трубин, и Пятов – очень сильные вратари. Пятов – это история "Шахтера", история Украины. Он всегда играл очень хорошо. С нами сыграл 10-11 матчей. Мы должны быть благодарны ему, так как он сделал несколько ключевых сейвов в Лиге чемпионов.

В начале сезона я принял решение, так как основных вратарей нельзя менять каждый матч. Поэтому я принял решение, и Трубин стал сегодня в основе.

Мне нравится всегда говорить о тренерском решении в лицо футболистам. Перед этим решением я общался с Пятовым, но он еще будет играть, и это не зависит от того, как чувствует себя Трубин. Но сейчас я принял решение. Сейчас будет играть Трубин", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Анатолий Трубин
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 21:09
Наверное Пятов налажал в сборной серьёзно! Не смотрели??? С казахами был полный ЖАХ! А с Боснийцами - не выручил! Иак а нах он нужен?????
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Геродот (Винница)
15.10.2021 в 20:40
Наверное Де Дзерби дали установку ставить Трубина, чтобы выгодно потом продать. Но сегодня Трубин немало накосячил, появились в его игре элементы безалаберности, несколько раз вводил мяч в игру на игроков соперника, едва не получил гол в свои ворота, медленно возясь с мячом в своей вратарской. Это может дорого обойтись в игре с Реалом. На мой взгляд, Пятов сейчас набрал хорошую форму, стал надежно играть, его и надо ставить. А Трубин пусть бы за молодых сыграл несколько матчей, чтобы набрать форму.
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Ракицкий (Питер)
15.10.2021 в 20:27
зачем ???Трубин дно.А Андрей в крутой форме и матчи сборной это доказали.
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+1
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 21:10
Иди нах, вонючее, продажное чмо!
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