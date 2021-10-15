Де Дзерби: Я принял решение - сейчас будет играть Трубин

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби после матча с "Зарей" (6:1) рассказал, поему в этом поединке место в воротах занял Анатолий Трубин, а не Андрей Пятов.

"И Трубин, и Пятов – очень сильные вратари. Пятов – это история "Шахтера", история Украины. Он всегда играл очень хорошо. С нами сыграл 10-11 матчей. Мы должны быть благодарны ему, так как он сделал несколько ключевых сейвов в Лиге чемпионов.

В начале сезона я принял решение, так как основных вратарей нельзя менять каждый матч. Поэтому я принял решение, и Трубин стал сегодня в основе.

Мне нравится всегда говорить о тренерском решении в лицо футболистам. Перед этим решением я общался с Пятовым, но он еще будет играть, и это не зависит от того, как чувствует себя Трубин. Но сейчас я принял решение. Сейчас будет играть Трубин", – сказал Де Дзерби.