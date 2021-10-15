Уже 96. Гладкий вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров УПЛ

Форвард "Зари" Александр Гладкий забил единственный гол своей команды в матче 11-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:6) .

Этот мяч стал 96-м для 34-летнего украинца в чемпионатах Украины.

Таким образом, Гладкий обошел Александра Гайдаша (95 голов) в списке лучших бомбардиров в истории украинских чемпионатов и единолично расположился на 7-м месте рейтинга.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины:

1-2. Максим Шацких – 123

1-2. Сергей Ребров – 123

3. Евгений Селезнев – 116

4. Андрей Воробей – 105

5. Жуниор Мораес – 102

6. Андрей Ярмоленко – 99

7. Александр Гладкий – 96

8. Александр Гайдаш – 95

9-10. Сергей Мизин – 90

9-10. Марко Девич – 90

Гол Гладкого Шахтеру: