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Уже 96. Гладкий вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров УПЛ
Впереди - Андрей Ярмоленко
Фото: Footboom, Автор: Михаил Козелко
Форвард "Зари" Александр Гладкий забил единственный гол своей команды в
Этот мяч стал 96-м для 34-летнего украинца в чемпионатах Украины.
Таким образом, Гладкий обошел Александра Гайдаша (95 голов) в списке лучших бомбардиров в истории украинских чемпионатов и единолично расположился на 7-м месте рейтинга.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины:
1-2. Максим Шацких – 123
1-2. Сергей Ребров – 123
3. Евгений Селезнев – 116
4. Андрей Воробей – 105
5. Жуниор Мораес – 102
6. Андрей Ярмоленко – 99
7. Александр Гладкий – 96
8. Александр Гайдаш – 95
9-10. Сергей Мизин – 90
9-10. Марко Девич – 90
Гол Гладкого Шахтеру:
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