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Де Дзерби: Первая цель Шахтера на этот сезон – выиграть чемпионат Украины

Премьер-лига
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(1 голосов)

Наставник Шахтера - о матче с Зарей, и не только

Де Дзерби: Первая цель Шахтера на этот сезон – выиграть чемпионат Украины

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался о победе над "Зарей" (6:1), вкладе каждого в результаты, ошибках и главной цели.

– Судя по счету, команда провела очень сильный матч. Остались ли вы чем-то недовольны сегодня? И оцените, пожалуйста, игру Сикана.

– Всегда есть что-то, что не позволяет мне радоваться на сто процентов. Например, в первом тайме мы должны были забить не три, а больше мячей – четыре или пять. Во-вторых, в начале конструкций от обороны мы допустили несколько ошибок, одна из которых привела к голу в наши ворота. Это мне не понравилось. Сикан? Он сегодня забил красивый гол. И у него всегда правильный подход. Все вместе мы должны прогрессировать: и я, и Сикан, независимо от того, играет он 1 минуту или 90. Он знает, чего я требую от него, так что можем дальше смотреть на это позитивно.

– Лигу чемпионов вы начали с поражения и ничьей. Можно ли сказать, что психологический настрой на матч с "Реалом" станет одним из самых важных факторов?

– Только завтра мы начнем думать о "Реале". Победы всегда помогают жить легче и готовиться к следующим матчам. Играть в Лиге чемпионов всегда интересно. Мы хотим постоянно выступать хорошо. Конечно, мы стараемся делать все, чтобы в Лиге чемпионов квалифицироваться, но я считаю, что первая цель "Шахтера" на этот сезон – выиграть чемпионат Украины. Мы не должны забывать, что прошлый сезон "Шахтер" закончил на втором месте. Добиться цели, о которой я сказал, нелегко, потому что "Динамо" – сильная команда, с тренером, которого я считаю маэстро, который выиграл больше всех.

– Виктор Скрипник только что напомнил, насколько "Заря" сложный соперник для "Шахтера". Перед этой встречей "Шахтер" не смог выиграть четыре раза подряд. Смотрели ли вы те матчи? И на чем делали акцент?

– Знаю, что "Шахтер" не побеждал "Зарю" в предыдущих четырех играх, но, честно скажу, не смотрел их. А готовились мы наилучшим образом, и наши футболисты провели грандиозный матч. Но он уже закончился. Мы уже должны думать и о "Ворскле", с которой встретимся через неделю, в субботу в Полтаве.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (11)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:24
Благодаря таким 3.14 расам маємо - що маємо! Да згиньте уже, ублюдки іонючие!
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0
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:17
Первая цель Шахтёра - победа в чемпе днр))) валите из Столицы!!!
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0
-3
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
15.10.2021 в 22:19
Ще один сєпар чи це ще один клон Дупамо?
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0
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:20
Кто сепар? Ты шо, уё? Гони да не загоняйся!
0
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
15.10.2021 в 22:27
Ти з Дупамо - сєпари i є!
0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:40
Ненавиджу дынамо не меньше, чем за шахту!!!
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:15
Команды, которые работают с судьями и не уважают нас с вами, обычных болельщиков - грош им цена! Вместе с их президентами и т.д.и т.п.
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0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
15.10.2021 в 22:18
Навiть разом з друзями президентiв кумами Пуйла. Згоден!
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:13
И дынамо - то же)))
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:12
Ни чемпионата, ни кубка, ни БОЛЬШОГО УЯ - это всё Шахтёру!
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 22:10
ОЧЕНЬ надеюсь, что эта цель будет недостижима!
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0
-1


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