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Представители Динамо и Зари: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера сентября
В голосовании приняли участие около 17 000 болельщиков
upl.ua
По результатам голосования победили представители "Зари" и "Динамо".
Всего в голосовании приняли участие около 17 000 любителей футбола.
В итоге, лучшим игроком был признан хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который набрал 56% голосов, а тренером месяца был признан наставник "Зари" Виктор Скрипник, за которого отдали голоса более 48% респондентов.
Результаты голсоования.
Лучший футболист:
Денис Гармаш - 56,2% голосов,
Владислав Кочергин - 37%,
Виктор Цыганков - 4,9%,
Дмитрий Ризнык - 1,2%%,
Траоре - 0,7%.
Лучший наставник:
Виктор Скрипник - 48,4% голосов,
Мирча Луческу - 43,4%,
Юрий Максимов - 3,9%,
Юрий Гура - 2,3%,
Роберто Де Дзерби - 2%.
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