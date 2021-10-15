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Представители Динамо и Зари: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера сентября

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В голосовании приняли участие около 17 000 болельщиков

Представители Динамо и Зари: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера сентября

upl.ua

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера сентября.

По результатам голосования победили представители "Зари" и "Динамо".

Всего в голосовании приняли участие около 17 000 любителей футбола.

В итоге, лучшим игроком был признан хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который набрал 56% голосов, а тренером месяца был признан наставник "Зари" Виктор Скрипник, за которого отдали голоса более 48% респондентов.

Результаты голсоования.

Лучший футболист:

Денис Гармаш - 56,2% голосов,

Владислав Кочергин - 37%,

Виктор Цыганков - 4,9%,

Дмитрий Ризнык - 1,2%%,

Траоре - 0,7%.

Лучший наставник:

Виктор Скрипник - 48,4% голосов,

Мирча Луческу - 43,4%,

Юрий Максимов - 3,9%,

Юрий Гура - 2,3%,

Роберто Де Дзерби - 2%.

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В статье: Денис Гармаш Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (6)
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Viktor Ivanjvich
15.10.2021 в 22:55
по существу тренер с 2% обыграл тренера с 48 % 6-1. ВОТ и лучший
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Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 21:53
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте пытается втереться в доверие провокатор-колаборант ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), ТолькоДНЕПР (Днепр), Счетчик шманцев (Полтава)) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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Viktor Ivanjvich
15.10.2021 в 22:54
а ты на каком написал языке ?
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Alarion (Киев)
15.10.2021 в 21:44
Все и так знают, что наилучший игрок это Супряга. И его хотят купить все клубы Италии
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0
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
15.10.2021 в 21:36
)))))))))))))))))))))))))))) а чего другого можно ожидать от них???
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
15.10.2021 в 21:51
олексин, тебя что, не дое*али дальнебойщики на Окружной ???
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-1


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