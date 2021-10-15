Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандо: Договаривался с фотографом заранее. Теперь всегда буду так отмечать голы
Горняки в стартовом матче тура разгромили Зарю
shakhtar.com
Форвард "Шахтера" Фернандо прокомментировал
– Ты очень ярко отпраздновал первый гол. Договаривался с фотографом заранее?
– Да, договаривался. Теперь всегда буду так отмечать голы, но иногда забываю об этом. В этот раз вспомнили - и все получилось.
- Кажется, сегодня "Шахтер" очень легко победил.
- Мы знали, что матч будет сложным. Соперник никогда не дается нам просто. Тем не менее смогли взять верх с самого начала. Это плоды нашей работы. Мы усердно трудились в течение недели. Счастлив, что смог забить, счастлив от результата. Хочу поздравить всю команду, которая не снизила интенсивность до последнего.
- Какую установку дал Де Дзерби, чтобы победить такую сильную команду?
- Мистер говорил, что соперник непростой. Объяснил нам, как они играют, мы старались лучшим образом разобрать соперника. Пересмотрели много их игровых моментов, изучили, нашли и выработали стратегию - и добились результата.
Популярное сейчас
- Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком
- Костышин: Есть договоренность поехать к Вернидубу
- Сначала нужно обыграть Боснию. Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ
- СМИ: Шахтёр предложил Марлосу новый контракт
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк