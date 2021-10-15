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Фернандо: Договаривался с фотографом заранее. Теперь всегда буду так отмечать голы

Премьер-лига
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Горняки в стартовом матче тура разгромили Зарю

Фернандо: Договаривался с фотографом заранее. Теперь всегда буду так отмечать голы

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" Фернандо прокомментировал победу над "Зарей" в 11 туре УПЛ (6:1).

– Ты очень ярко отпраздновал первый гол. Договаривался с фотографом заранее?

– Да, договаривался. Теперь всегда буду так отмечать голы, но иногда забываю об этом. В этот раз вспомнили - и все получилось.

- Кажется, сегодня "Шахтер" очень легко победил.

- Мы знали, что матч будет сложным. Соперник никогда не дается нам просто. Тем не менее смогли взять верх с самого начала. Это плоды нашей работы. Мы усердно трудились в течение недели. Счастлив, что смог забить, счастлив от результата. Хочу поздравить всю команду, которая не снизила интенсивность до последнего.

- Какую установку дал Де Дзерби, чтобы победить такую сильную команду?

- Мистер говорил, что соперник непростой. Объяснил нам, как они играют, мы старались лучшим образом разобрать соперника. Пересмотрели много их игровых моментов, изучили, нашли и выработали стратегию - и добились результата.

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В статье: Заря (Луганск) Фернандо Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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igor_ignat (Weimar)
15.10.2021 в 22:50
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