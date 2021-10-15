Фернандо: Договаривался с фотографом заранее. Теперь всегда буду так отмечать голы

Форвард "Шахтера" Фернандо прокомментировал победу над "Зарей" в 11 туре УПЛ (6:1) .

– Ты очень ярко отпраздновал первый гол. Договаривался с фотографом заранее?

– Да, договаривался. Теперь всегда буду так отмечать голы, но иногда забываю об этом. В этот раз вспомнили - и все получилось.

- Кажется, сегодня "Шахтер" очень легко победил.

- Мы знали, что матч будет сложным. Соперник никогда не дается нам просто. Тем не менее смогли взять верх с самого начала. Это плоды нашей работы. Мы усердно трудились в течение недели. Счастлив, что смог забить, счастлив от результата. Хочу поздравить всю команду, которая не снизила интенсивность до последнего.

- Какую установку дал Де Дзерби, чтобы победить такую сильную команду?

- Мистер говорил, что соперник непростой. Объяснил нам, как они играют, мы старались лучшим образом разобрать соперника. Пересмотрели много их игровых моментов, изучили, нашли и выработали стратегию - и добились результата.