Шаран: Шахтер находится в хорошей форме. Посмотрим, как они будут играть против Реала

Бывший тренер Александрии Владимир Шаран высказался о матче 11-го тура УПЛ, в котором Шахтер разбил Зарю (6:1).

— Какие тут могут быть впечатления. Понятно, что Шахтер находится в хорошей форме. Это было отчетливо видно в сегодняшнем поединке. Посмотрим, как они будут играть во вторник против Реала.

Казаков вышел не на своей позиции, он никогда там не играл. Но видно в Заре сложилась такая ситуация, что парню пришлось играть правого защитника. Вернидуб и Назарина получили травмы, пошло перестроение, Цвек перешел в опорную зону. Естественно, в плане обороны было тяжело, тем более что Заря пыталась играть в свой футбол, высоко прессинговать. К сожалению, это у нее не получалось, поэтому на табло такой счет.

— Шахтер мог и десять голов забить.

— Да, Шахтер мог забивать еще больше, потому что Заря не меняет свою игру, но это уже прерогатива тренера. На атаку они действуют более-менее неплохо, но проблем с составом было предостаточно. Может, там еще были другие травмированные ребята. Хомченовский и Кочергин не играли. А те игроки, которые вышли сегодня, в плане защиты сыграли очень слабо.

— Как вы считаете, почему Скрипник продолжает гнуть свою тактическую схему и не подстраивается под соперника?

— Мне тяжело судить. Он играет в свой футбол и от него не отходит. Это видение главного тренера.

— Но такой футбол приносит результаты 0:3 и 1:6.

— Ну что поделаешь. До этого Шахтер четыре матча не мог выиграть у Зари, хотя она играла так же. Кроме того матча, где луганский клуб победил 1:0, забив на последней минуте. Там Заря больше оборонялась, играла ниже к своим воротам. А сегодня мы увидели, что Заря пыталась прессинговать, все время накрывать и в независимости от того, как развивались события, они не отходили от своей установки.

— Какую бы тактику вы избрали на матч с Шахтером с теми игроками, что были сегодня в заявке Зари?

— Я понимаю, что против Шахтера хочется прессинговать, но, чтобы добиться успеха надо в первую очередь правильно сыграть в обороне. Мы бы играли больше от защиты, в средней зоне, более позиционно оборонялись. Мне кажется, так более приемлемо играть против Шахтера. Если им дать пространство, то будет такой счет.

Для Шахтера было просто выходить из обороны в атаку на скорости. Мы видели, как Динамо играло против Шахтера. Вот это правильная тактика.

— Увидели сегодня хоть что-то позитивное в игре Зари?

— Ребята бились до конца, старались. Неплохо играли на атаку, забили гол. Хотели забить еще, моменты были при счете 0:3. Надо отдать им должное, что играли до конца.

— Можете выделить кого-то персонально из игроков Зари?

— Тяжело выделить кого-то выделять, когда команда проигрывает 1:6. Разве что Гладкий старался впереди.