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Аусси: Когда Шахтер выиграл Кубок УЕФА, весь Донецк пел гимн Украины и гимн клуба

Премьер-лига
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Были времена

Аусси: Когда Шахтер выиграл Кубок УЕФА, весь Донецк пел гимн Украины и гимн клуба

ФК Шахтер / Getty images

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Защитник "Динамо" Алан Аусси, который до перехода в киевский клуб находился в академии "Шахтера", поделился воспоминаниями о довоенном Донецке.

"Для каждого человека родной город чем-то особенный. До того, как я уехал из родного города, то мне не было с чем сравнить, особенно никуда не выезжал. Для меня это был лучший город, без вариантов вообще.

Донецк не очень большой и в то же время не маленький. Футбол соединял людей, стадион заполнялся на максимум. Приезжали "Челси", "Барселона", "Боруссия". Весь город шел на стадион и все болели за одну команду.

Помню, когда "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, весь город вышел на площадь. Все радовались победе, все гуляли, пели гимн Украины и гимн "Шахтера". Все были счастливы, я столько людей не видел никогда", - сказал Аусси.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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