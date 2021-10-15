Аусси: Когда Шахтер выиграл Кубок УЕФА, весь Донецк пел гимн Украины и гимн клуба

Защитник "Динамо" Алан Аусси, который до перехода в киевский клуб находился в академии " Шахтера ", поделился воспоминаниями о довоенном Донецке.

"Для каждого человека родной город чем-то особенный. До того, как я уехал из родного города, то мне не было с чем сравнить, особенно никуда не выезжал. Для меня это был лучший город, без вариантов вообще.

Донецк не очень большой и в то же время не маленький. Футбол соединял людей, стадион заполнялся на максимум. Приезжали "Челси", "Барселона", "Боруссия". Весь город шел на стадион и все болели за одну команду.

Помню, когда "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, весь город вышел на площадь. Все радовались победе, все гуляли, пели гимн Украины и гимн "Шахтера". Все были счастливы, я столько людей не видел никогда", - сказал Аусси.