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Аусси: Когда Шахтер выиграл Кубок УЕФА, весь Донецк пел гимн Украины и гимн клуба
Были времена
ФК Шахтер / Getty images
Защитник "Динамо" Алан Аусси, который до перехода в киевский клуб находился в академии "
"Для каждого человека родной город чем-то особенный. До того, как я уехал из родного города, то мне не было с чем сравнить, особенно никуда не выезжал. Для меня это был лучший город, без вариантов вообще.
Донецк не очень большой и в то же время не маленький. Футбол соединял людей, стадион заполнялся на максимум. Приезжали "Челси", "Барселона", "Боруссия". Весь город шел на стадион и все болели за одну команду.
Помню, когда "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, весь город вышел на площадь. Все радовались победе, все гуляли, пели гимн Украины и гимн "Шахтера". Все были счастливы, я столько людей не видел никогда", - сказал Аусси.
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