Костышин: Разрешал игрокам в некоторые моменты пиво выпить, но чтобы никто не видел

Экс-тренер " Колоса " Руслан Костышин рассказал о том, что в некоторые моменты разрешал игрокам команды пить пиво.

"Разрешаю команде в некоторые моменты пиво выпить, за день рождения выставиться после матча. Без разницы, выиграли мы или уступили – ребята трудились. Я разрешаю, это его личное дело – взять минеральную воду или пиво.

Они знают, что разрешено. Единственное, что мне не нравилось сначала, когда футболистам разрешали взять пиво, две баночки в руках нести. Футболисты публичные люди. Все же видят, что ты пиво берешь, но обязательно в пакете. Или бери рюкзак, чтобы никто не видел.

Я тебя вижу на кассе, что ты покупаешь. Но ты не должен ходить с тем пивом по заправке.

Но когда футболисты не готовы к тренировкам – мне такое никогда не нравилось. Старался, чтобы когда такое происходит – его в команде не было", – сказал Костышин.