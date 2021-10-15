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Костышин: Разрешал игрокам в некоторые моменты пиво выпить, но чтобы никто не видел
Футболисты - публичные люди, но все же люди
Экс-тренер "
"Разрешаю команде в некоторые моменты пиво выпить, за день рождения выставиться после матча. Без разницы, выиграли мы или уступили – ребята трудились. Я разрешаю, это его личное дело – взять минеральную воду или пиво.
Они знают, что разрешено. Единственное, что мне не нравилось сначала, когда футболистам разрешали взять пиво, две баночки в руках нести. Футболисты публичные люди. Все же видят, что ты пиво берешь, но обязательно в пакете. Или бери рюкзак, чтобы никто не видел.
Я тебя вижу на кассе, что ты покупаешь. Но ты не должен ходить с тем пивом по заправке.
Но когда футболисты не готовы к тренировкам – мне такое никогда не нравилось. Старался, чтобы когда такое происходит – его в команде не было", – сказал Костышин.
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