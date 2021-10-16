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Санжар: Шахтер оказался на голову выше Зари
Разница в классе ощутима
Шахтар/Автор невідомий
Бывший главный тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар прокомментировал разгромную
"К сожалению, равной борьбы не получилось, “Шахтер” оказался на голову выше “Зари”. Хотя я думал, что луганчане дадут бой донетчанам, ведь в отличии от них, они имели возможность готовиться к поединку в оптимальном составе.
“Шахтер” максимально воспользовался тем, что “Заря” стремилась атаковать в своем стиле большими силами, не позаботилась о надежном тыле. А зря, сегодня оборона гостей снова напоминала проходной двор и еще хорошо, что все закончилось лишь шестью пропущенными мячами. “Горняки” набрали отличный ход, играли в свое удовольствие и это позволяет надеяться, что 19 октября они добьются положительного результата в поединке группового турнира Лиги чемпионов - со знаменитым испанским “Реалом”.
А вот “Заре”, начавшей постепенно наверстывать упущенное в чемпионате УПЛ, стоило пересектись с серьезным оппонентом, как она снова не избежала крупного поражения. И это не может не тревожить, ведь на следующей неделе подопечным Виктора Скрипника представлять Украину в Лиге конференций", - сказал Санжар.
Напомним, что благодаря трем набранным очкам "Шахтер" временно возглавил турнирную таблицы УПЛ. Теперь и у "горняков", и в "Динамо" по 26 зачетных пунктов, правда киевляне свой матч проведут сегодня, 16 октября, против "Львова". А "Заря" продолжает располагаться на четвертой позиции.
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