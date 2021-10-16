Санжар: Шахтер оказался на голову выше Зари

Бывший главный тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар прокомментировал разгромную победу "Шахтера" над "Зарей" :

"К сожалению, равной борьбы не получилось, “Шахтер” оказался на голову выше “Зари”. Хотя я думал, что луганчане дадут бой донетчанам, ведь в отличии от них, они имели возможность готовиться к поединку в оптимальном составе.

“Шахтер” максимально воспользовался тем, что “Заря” стремилась атаковать в своем стиле большими силами, не позаботилась о надежном тыле. А зря, сегодня оборона гостей снова напоминала проходной двор и еще хорошо, что все закончилось лишь шестью пропущенными мячами. “Горняки” набрали отличный ход, играли в свое удовольствие и это позволяет надеяться, что 19 октября они добьются положительного результата в поединке группового турнира Лиги чемпионов - со знаменитым испанским “Реалом”.

А вот “Заре”, начавшей постепенно наверстывать упущенное в чемпионате УПЛ, стоило пересектись с серьезным оппонентом, как она снова не избежала крупного поражения. И это не может не тревожить, ведь на следующей неделе подопечным Виктора Скрипника представлять Украину в Лиге конференций", - сказал Санжар.