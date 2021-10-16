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Грачев - о матче Шахтер - Заря: Избиение младенца
Луганчане не смогли навязать борьбу
Шахтар/Автор невідомий
Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев прокомментировал победу "горняков" в поединке против "Зари" (6:1):
"Впечатления от матча? Избиение младенца. Перед игрой я говорил, что играть в четырех нападающих против "Шахтера" - это авантюра. У "Шахтера" много скоростных футболистов. Футболисты "Зари" не успевали возвращаться в оборону.
Несколько мячей забито в позиционных атаках, забивали и в контратаках. Трубин мог два мяча привезти, но "Заря" в атаке ничего не сделала, а "Шахтер" реализовал свои моменты. Было еще две перекладины. Команде, которая хочет попасть в тройку, не очень комфортно проигрывать с таким счетом. Но это уже вопрос к руководству "Зари", - сказал Грачев.
Отметим, что после этого матча отрыв между "Шахтером" и "Зарей" составляет шесть очков.
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