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УПЛ начала сбор информации на счет заявления Ингульца о фальсификации Руха тестов на ковид

Премьер-лига
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УПЛ начала сбор информации на счет заявления Ингульца о фальсификации Руха тестов на ковид

fcrukh.com

Новина українською

Украинская Премьер-лига уже получила от "Ингула" письмо с требованиями объяснить почему результатов тестов на коронавирус игроков и персонала "Руха" не было в общем реестре Министерства здравоохранения.

Такое заявление вызвано недоверием президента петровцев Александра Поворознюка к заявлению львовян об их больных футболистов. Об этом сообщает meta-ratings.

КДК УАФ в понедельник, 18 октября, также начнет рассматривать это дело после получения необходимых документов от обоих клубов.

Напомним, что матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" был перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе львовян. Сразу в шести подопечных Кучука (в том числе и во всех трех вратарей) был положительный тест.

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
meta-ratings

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