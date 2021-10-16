УПЛ начала сбор информации на счет заявления Ингульца о фальсификации Руха тестов на ковид

Украинская Премьер-лига уже получила от "Ингула" письмо с требованиями объяснить почему результатов тестов на коронавирус игроков и персонала "Руха" не было в общем реестре Министерства здравоохранения.

Такое заявление вызвано недоверием президента петровцев Александра Поворознюка к заявлению львовян об их больных футболистов. Об этом сообщает meta-ratings.

КДК УАФ в понедельник, 18 октября, также начнет рассматривать это дело после получения необходимых документов от обоих клубов.

Напомним, что матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" был перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе львовян. Сразу в шести подопечных Кучука (в том числе и во всех трех вратарей) был положительный тест.