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УПЛ начала сбор информации на счет заявления Ингульца о фальсификации Руха тестов на ковид
Сага обостряется
fcrukh.com
Украинская Премьер-лига уже получила от "Ингула" письмо с требованиями объяснить почему результатов тестов на коронавирус игроков и персонала "Руха" не было в общем реестре Министерства здравоохранения.
Такое заявление вызвано
КДК УАФ в понедельник, 18 октября, также начнет рассматривать это дело после получения необходимых документов от обоих клубов.
Напомним, что матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" был перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе львовян. Сразу в шести подопечных Кучука (в том числе и во всех трех вратарей) был положительный тест.
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