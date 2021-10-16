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Сергей Ковалец: У нас классный чемпионат, тренеры, президенты

Премьер-лига
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Считает, что нужно уважать людей, которые вкладывают душу и деньги в футбол

Сергей Ковалец: У нас классный чемпионат, тренеры, президенты

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец выразил поддержку украинскому футболу:

"Лично мне нравится каждый матч в УПЛ. Это наши, украинские матчи. Многие говорят, что отечественное первенство очень слабое, из-за этого сборная не дотягивает до определенного уровня. Но если всегда так говорить, то оно и будет считаться слабым.

У нас классный чемпионат, тренеры, президенты. Нужно уважать людей, которые вкладывают свои душу и деньги в футбол в наше непростое время. Нужно вместе думать, а потом и делать все для того, чтобы отечественный футбол более конкурентоспособным, тогда и сборная Украины будет еще лучше", - сказал Ковалец.

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В статье: Сергей Ковалец УПЛ
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