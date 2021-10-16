Минай - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ

После яркого старта, который ознаменовался четырьмя победами кряду, черниговская "Десна" терпит крушение. В шести последних матчах они победили всего раз, проиграв при этом в четырех случаях. Коллективу Рябоконя нужно срочно начать набирать очки, иначе они рискуют не только покинуть борьбу за еврокубки, но и скатиться в нижнюю часть таблицы.

У "Миная" ситуация также напоминает катастрофическую. Два поражения в двух последних матчах и смена тренера, после которой Василия Кобина заменил Игорь Леонов. Новый наставник, вероятно, успел познакомиться с командой во время международной паузы и будет интересно увидеть, как идеи он будет внедрять в закарпатском коллективе.

Смотрите матч 11-го тура УПЛ в воскресенье, 17-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.