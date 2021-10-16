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Минай - Десна: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Минай" - "Десна", украинская Премьер-лига, 17 октября 2021
Фото: ФК Десна
После яркого старта, который ознаменовался четырьмя победами кряду, черниговская "Десна" терпит крушение. В шести последних матчах они победили всего раз, проиграв при этом в четырех случаях. Коллективу Рябоконя нужно срочно начать набирать очки, иначе они рискуют не только покинуть борьбу за еврокубки, но и скатиться в нижнюю часть таблицы.
У "Миная" ситуация также напоминает катастрофическую. Два поражения в двух последних матчах и смена тренера, после которой Василия Кобина заменил Игорь Леонов. Новый наставник, вероятно, успел познакомиться с командой во время международной паузы и будет интересно увидеть, как идеи он будет внедрять в закарпатском коллективе.
Смотрите матч 11-го тура УПЛ в воскресенье, 17-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Минай" - "Десна"
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