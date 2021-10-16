Герой футбольного дня. Марлос

Суммарно в матче против Боснии и Герцеговины игроки сборной Украины выполнили семь ключевых передач. Это показатель, который вчера даже с избытком перекрыли двое игроков "Шахтера". Понятно, что "Заря" была немощной и делать выводы на основе противостояния с ней не стоит. Но все же есть один нюанс.

Снова выделялся Марлос. Он не забил, но принял активное участие во втором, четвертом и шестом взятии ворот. Еще в одном эпизоде ​​после его удара мяч с незащищенного угла вынес защитник, после другой атаки, организованной Марлосом, партнер попал в перекладину, а еще один гол, забитый "Шахтером" после разрезной передачи Марлоса из глубины, отменили из-за офсайда.

53 передачи с точностью 92 процента, три ключевые пасы, один удар по воротам, пять обводок соперника, девять единоборств. Один из пяти игроков матча, чья оценка от InStat перевалила за показатель "300". Причем, далеко за триста. Если опираться исключительно на статистику, то лучше Марлоса в "Шахтере" были Педриньо, Фернандо, Додо и даже Тете. Но именно Марлос – сердце и душа этой команды.

Фото - ФК "Шахтер" / автор неизвестен

Он просто играет в футбол с наслаждением. Если о других бразильцях можно говорить как о зависимых от настроения и уровня противодействия со стороны соперника игроков, то о Марлосе – как о футболисте, который сам для себя создает праздник. По крайней мере, на уровне УПЛ. Вчерашний матч – далеко не первый бенефис Марлоса в этом сезоне. Совсем недавно был разгром "Вереса", четыре гола в ворота которого влетели благодаря содействию 11-го номера "горняков".

Есть и более ценный вклад. Выход на поле Марлоса (и его передача в голевой атаке) в выездном матче отбора Лиги чемпионов с "Генком" сломал игру в пользу дончан. Не испортил каши и в противостоянии с "Монако". Понятно, почему Де Дзерби так часто возвращается к теме продлении контракта с 33-летним игроком. Непонятно, почему его больше нет в сборной.

Андрей Пятов тоже объявлял об уходе из национальной команды, но вернулся, когда почувствовал, что нужен. Марлоса же никто даже не пытался вернуть, хотя он явно полезнее Булецы (вчера была возможность сравнить двух игроков в одном измерении) или некоторых других полузащитников. В матче с Боснией, по крайней мере, Украине явно не хватало светлой головы в центре поля, не хватало футболиста, который может придержать мяч и решить эпизод одним нестандартным решением. Но к этому нужно привыкнуть: сегодняшняя сборная Украины – это команда, которая по тем или иным причинам позволяет себе разбрасываться креативными исполнителями.

"Шахтер" выглядит значительно лучше по сравнению с самим собой образца августа или сентября. Но Марлос не меняется. Он хорошо играл тогда, хорошо играет и сейчас.