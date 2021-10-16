Трубин: Очень счастлив, что наконец могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал свое возвращение на поле после травмы:

"Сам уже заждался момента сыграть. Очень счастлив, рад, что наконец-то могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол.

Не считаю, что было легко. “Заря” – хорошая команда. Мы имели чуть меньше времени, кто был в сборной, но команда готовилась. Это все результат упорных тренировок.

Во-первых, желание. Каждый игрок хотел победить. Было единое целое – что самое важное. Конечно, тренерская работа, установка на матч сработала.

Конечно, каждая победа придает уверенности команде. Думаю, каждый теперь получит позитивный, победный импульс. С ним будем готовиться к матчу с “Реалом”, - сказал Трубин.