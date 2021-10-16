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Трубин: Очень счастлив, что наконец могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол
Ждал возвращения на поле
Шахтар/Автор невідомий
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал свое возвращение на поле после травмы:
"Сам уже заждался момента сыграть. Очень счастлив, рад, что наконец-то могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол.
Не считаю, что было легко. “Заря” – хорошая команда. Мы имели чуть меньше времени, кто был в сборной, но команда готовилась. Это все результат упорных тренировок.
Во-первых, желание. Каждый игрок хотел победить. Было единое целое – что самое важное. Конечно, тренерская работа, установка на матч сработала.
Конечно, каждая победа придает уверенности команде. Думаю, каждый теперь получит позитивный, победный импульс. С ним будем готовиться к матчу с “Реалом”, - сказал Трубин.
Напомним, что Анатолий почти два месяца пробыл вне игры. Последний раз, перед вчерашним поединком с "Зарей", голкипер выходил на поле 17-го августа в матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против "Монако". Трубин восстанавливался от перенесенной операции на мениске.
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