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Трубин: Очень счастлив, что наконец могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Ждал возвращения на поле

Трубин: Очень счастлив, что наконец могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал свое возвращение на поле после травмы:

"Сам уже заждался момента сыграть. Очень счастлив, рад, что наконец-то могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол.

Не считаю, что было легко. “Заря” – хорошая команда. Мы имели чуть меньше времени, кто был в сборной, но команда готовилась. Это все результат упорных тренировок.

Во-первых, желание. Каждый игрок хотел победить. Было единое целое – что самое важное. Конечно, тренерская работа, установка на матч сработала.

Конечно, каждая победа придает уверенности команде. Думаю, каждый теперь получит позитивный, победный импульс. С ним будем готовиться к матчу с “Реалом”, - сказал Трубин.

Напомним, что Анатолий почти два месяца пробыл вне игры. Последний раз, перед вчерашним поединком с "Зарей", голкипер выходил на поле 17-го августа в матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против "Монако". Трубин восстанавливался от перенесенной операции на мениске.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
16.10.2021 в 13:14
Ну... така собі радість...
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