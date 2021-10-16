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Эсеола забил во втором матче подряд за молодежку Ворсклы

Премьер-лига
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В дубле игра идет

Эсеола забил во втором матче подряд за молодежку Ворсклы

Фото: instagram.com/derin691

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Летний новичок "Ворсклы" нападающий Адеринсола Эсеола за первую команду полтавчан сыграл всего 23 минуты в двух матчах этого сезона. За отведенное ему Максимовым время он не смог отличиться результативными действиями. Правда, бомбардирские качества он проявляет в дубле команды.

За "Ворсклу" U-19 Эсеола отличился во втором поединке подряд. 1 октября он забил "Ингульцу" U-19, а на этот раз пострадала "Александрия" U-19. В матче против "горожан" украинец открыл счет на 19 минуте.

Всего на счету Адеринсолы три встречи за молодежку полтавчан.

Отметим, что "Ворскла" U-19 сейчас занимает четвертое место в юношеском первенстве.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ворскла U-19 (Полтава) Адеринсола Эсеола Александрия
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