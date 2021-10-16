Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эсеола забил во втором матче подряд за молодежку Ворсклы
В дубле игра идет
Фото: instagram.com/derin691
Летний новичок "Ворсклы" нападающий Адеринсола Эсеола за первую команду полтавчан сыграл всего 23 минуты в двух матчах этого сезона. За отведенное ему Максимовым время он не смог отличиться результативными действиями. Правда, бомбардирские качества он проявляет в дубле команды.
За "Ворсклу" U-19 Эсеола отличился во втором поединке подряд. 1 октября он забил "Ингульцу" U-19, а на этот раз пострадала "Александрия" U-19. В матче против "горожан" украинец открыл счет на 19 минуте.
Всего на счету Адеринсолы три встречи за молодежку полтавчан.
Отметим, что "Ворскла" U-19 сейчас занимает четвертое место в юношеском первенстве.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Динамо во Львове, борьба за лидерство в Бундеслиге и испытание Барсы Валенсией. Что посмотреть на выходных
- Грачев - о матче Шахтер - Заря: Избиение младенца
- Шевченко спрашивал - кто это, а затем благодарил за голевой пас. История Александра Рыкуна - ВИДЕО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ