Мудрик: По человеку видно, что он талантливый, и ты понимаешь, что ему это дано. Но мне было дано не особо много

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик поделился своим мнением о признании самым талантливым футболистом "горняков" на данный момент:

“ - Ты вошел в топ-40 лучших игроков в номинации Golden Boy 2021. Согласен ли ты, что в “Шахтере” ты самый талантливый футболист на данный момент?

- Нет, я не согласен. Я считаю, что в “Шахтере” очень много талантливых парней, которые намного талантливее, чем я. Весь мой талант – это часы работы, проведенные на поле, в тренажерном зале. Да, возможно что-то от Бога все таки есть, по генам может что-то передалось от родителей.

Очень часто люди путают талант с тяжелой работой. Иногда талант – это и есть талант. По человеку видно, что он талантлив, и ты понимаешь, что ему это дано. Но мне было дано не особо много. Все, что я имею – это благодаря тяжелой работе и Богу", - сказал Мудрик.