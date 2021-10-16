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Мудрик: По человеку видно, что он талантливый, и ты понимаешь, что ему это дано. Но мне было дано не особо много

Премьер-лига
(2 голосов)

Все его достижения - благодаря работе и Богу

Мудрик: По человеку видно, что он талантливый, и ты понимаешь, что ему это дано. Но мне было дано не особо много

Шахтер

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик поделился своим мнением о признании самым талантливым футболистом "горняков" на данный момент:

“ - Ты вошел в топ-40 лучших игроков в номинации Golden Boy 2021. Согласен ли ты, что в “Шахтере” ты самый талантливый футболист на данный момент?

- Нет, я не согласен. Я считаю, что в “Шахтере” очень много талантливых парней, которые намного талантливее, чем я. Весь мой талант – это часы работы, проведенные на поле, в тренажерном зале. Да, возможно что-то от Бога все таки есть, по генам может что-то передалось от родителей.

Очень часто люди путают талант с тяжелой работой. Иногда талант – это и есть талант. По человеку видно, что он талантлив, и ты понимаешь, что ему это дано. Но мне было дано не особо много. Все, что я имею – это благодаря тяжелой работе и Богу", - сказал Мудрик.

Напомним, что в текущем сезоне Михаил впервые стабильно попадает в заявку на поединки "Шахтера". Всего на его счету один гол и три ассиста в восьми матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Bur Buzz

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2021 в 16:28
Добре, що ти це, про себе, розумієш.
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