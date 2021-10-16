Точно в девятку. ВИДЕО, как Марлисон красивым дальним ударом сравнял счет в матче против Мариуполя

"Мариуполь" и "Металлист-1925" сошлись в очном противостоянии в рамках 11-го тура УПЛ. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте, а вот гости смогли восстановить паритет во второй половине второго тайма.

Правда, гол Марлисона вышел удивительно красивым. Бразилец принял передачу от Ременюка, сделал движение в направлении ворот и ударил метров с 25-ти в девятку Кудрику.

Этот мяч стал уже третьим для Марлисона после его переезда в УПЛ. Сейчас он является лучшим бомбардиром харьковчан в чемпионате.