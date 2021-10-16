  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Точно в девятку. ВИДЕО, как Марлисон красивым дальним ударом сравнял счет в матче против Мариуполя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Точно в девятку. ВИДЕО, как Марлисон красивым дальним ударом сравнял счет в матче против Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Претендент на гол тура?

Точно в девятку. ВИДЕО, как Марлисон красивым дальним ударом сравнял счет в матче против Мариуполя

Фото - ФК Металлист 1925 / автор неизвестен

Новина українською

"Мариуполь" и "Металлист-1925" сошлись в очном противостоянии в рамках 11-го тура УПЛ. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте, а вот гости смогли восстановить паритет во второй половине второго тайма.

Правда, гол Марлисона вышел удивительно красивым. Бразилец принял передачу от Ременюка, сделал движение в направлении ворот и ударил метров с 25-ти в девятку Кудрику.

Этот мяч стал уже третьим для Марлисона после его переезда в УПЛ. Сейчас он является лучшим бомбардиром харьковчан в чемпионате.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Марлисон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...