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Точно в девятку. ВИДЕО, как Марлисон красивым дальним ударом сравнял счет в матче против Мариуполя
Претендент на гол тура?
Фото - ФК Металлист 1925 / автор неизвестен
"Мариуполь" и "Металлист-1925" сошлись в очном противостоянии в рамках 11-го тура УПЛ. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте, а вот гости смогли восстановить паритет во второй половине второго тайма.
Правда, гол Марлисона вышел удивительно красивым. Бразилец принял передачу от Ременюка, сделал движение в направлении ворот и ударил метров с 25-ти в девятку Кудрику.
Этот мяч стал уже третьим для Марлисона после его переезда в УПЛ. Сейчас он является лучшим бомбардиром харьковчан в чемпионате.
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