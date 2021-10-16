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Супряга снова в старте. Стали известны составы на матч Львов - Динамо
Киевляне встретятся с львовянами на выезде
фото - Олександр Приходько
Сегодня в 17:00 по киевскому времени начнется матч ФК "Львов" - "Динамо" Киев. Матч пройдет на "Арене Львов".
Уже известны составы на матч:
Львов: Костик, Ныч, Лека, Якимец, Политило, Эрнест, Грисьо, Зозуля, Довгий, Чирьяк, Брикнер.
Динамо: Бущан, Шепелев, Де Пена, Циганков, Миколенко, Андриевский, Тимчик, Буяльский, Сирота, Супряга, Кендзера.
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