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Супряга снова в старте. Стали известны составы на матч Львов - Динамо

Премьер-лига
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Киевляне встретятся с львовянами на выезде

Супряга снова в старте. Стали известны составы на матч Львов - Динамо

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня в 17:00 по киевскому времени начнется матч ФК "Львов" - "Динамо" Киев. Матч пройдет на "Арене Львов".

Уже известны составы на матч:

Львов: Костик, Ныч, Лека, Якимец, Политило, Эрнест, Грисьо, Зозуля, Довгий, Чирьяк, Брикнер.

Динамо: Бущан, Шепелев, Де Пена, Циганков, Миколенко, Андриевский, Тимчик, Буяльский, Сирота, Супряга, Кендзера.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Владислав Супряга
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